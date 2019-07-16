İzmir - Binlerce İzmirli 15 Temmuz etkinliklerine katıldı - PAKDEMİRLİ MİLLETİN DESTANSI DURUŞU...
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İzmir - Binlerce İzmirli 15 Temmuz etkinliklerine katıldı (3) - PAKDEMİRLİ MİLLETİN DESTANSI DURUŞU ZİHİNLERDEN ÇIKARILMAMALI (EK)(Tür: Yurt)
İzmir Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:24 Kaynak: DHA
- Binlerce İzmirli 15 Temmuz etkinliklerine katıldı (3) - PAKDEMİRLİ MİLLETİN DESTANSI DURUŞU ZİHİNLERDEN ÇIKARILMAMALI (EK)
(Tür: Yurt)
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