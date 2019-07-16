İZMİR Binlerce İzmirli 15 Temmuz etkinliklerine katıldı
2 saat önce
Binlerce İzmirli 15 Temmuz etkinliklerine katıldı (3)SELA OKUNDUİZMİR'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, saat 00.13'te kent genelindeki camilerde sela okundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:13 Kaynak: DHA
Binlerce İzmirli 15 Temmuz etkinliklerine katıldı (3)
SELA OKUNDU
İZMİR'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, saat 00.13'te kent genelindeki camilerde sela okundu.
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