İZMİR Bir süredir kayıptı, cesedi denizde çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İZMİR Bir süredir kayıptı, cesedi denizde çıktı - Son Dakika

İZMİR Bir süredir kayıptı, cesedi denizde çıktı

1 saat önce

Bir süredir kayıptı, cesedi denizde çıktı İZMİR'in Konak ilçesinde, bir süredir kayıp olduğu öğrenilen Sedat Özcan'ın(48) cansız bedeni denizde bulundu.

Bir süredir kayıptı, cesedi denizde çıktı İZMİR'in Konak ilçesinde, bir süredir kayıp olduğu öğrenilen Sedat Özcan'ın(48) cansız bedeni denizde bulundu.

Bir vatandaş, bugün saat 05.00 sıralarında Pasaport iskelesi yakınında suda bir kişinin olduğunu fark etti. Bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Harekete geçen deniz polisi olay yerine gelerek, öldüğü belirlenen kişi kıyıya çıkarttı. Üzerinde yapılan arama sonucu çıkan kimlikle ölen kişinin Sedat Özcan olduğu belirlendi. Özcan'ın bir süredir kayıp olduğu ve yakınlarının durumu emniyete bildirdiği öğrenildi. Vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanılmadığı belirtilen Özcan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İZMİR Bir süredir kayıptı, cesedi denizde çıktı

Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 07:31 Kaynak: DHA


Son Dakika

Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Yeşilçam'ın ok kirpikli efsane güzeli, Twitter'a damga vurdu Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım Oyuncu Celil Nalçakan isyan etti: Hayvana eziyet edeni görürsem döveceğim Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı Acun Ilıcalı'dan, Cemal Can'a gizli gizli yemek veren Ardahan'a terleten şaka Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı 14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı         
08:53
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar         
08:34
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası         
08:21
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz         
08:00
Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih         
07:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerin odağındaki YKS sınav tarihiyle ilgili gençlere seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerin odağındaki YKS sınav tarihiyle ilgili gençlere seslendi         
04:46
YÖK, üniversite tercihlerinde baraj puanını düşürdü, TYT sınavının süresini uzatttı YÖK, üniversite tercihlerinde baraj puanını düşürdü, TYT sınavının süresini uzatttı         
00:42
Koronavirüsün Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor         
00:30
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı         
00:17
Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı         
00:03
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı         
23:55
ABD'nin umut bağladığı korona ilacı Remdesivir'e Dünya Sağlık Örgütü'nden yeşil ışık ABD'nin umut bağladığı korona ilacı Remdesivir'e Dünya Sağlık Örgütü'nden yeşil ışık         
23:42
Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı         
23:42
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım         
23:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı         
23:30
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti         
23:09
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak         
23:08
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı         
22:57
Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı         
22:40
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor         
22:34
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar uzatıldı Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar uzatıldı         
22:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe imalarıyla ilgili CHP'lilere çok sert tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe imalarıyla ilgili CHP'lilere çok sert tepki gösterdi         
22:25
Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım         
22:20
Bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba tutuklandı Bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba tutuklandı         
22:05
Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz         
21:57
İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz         
21:56
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor         
21:52
AVM ve berberler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek AVM ve berberler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek         
21:50
Fenerbahçe'den Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 4 yıllık sözleşme Fenerbahçe'den Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 4 yıllık sözleşme         
21:33
Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı         
21:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2020 09:06:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR Bir süredir kayıptı, cesedi denizde çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]