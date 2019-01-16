Son Dakika Haberleri: İzmir Bizden Hizmet İstiyor"

İzmir Bizden Hizmet İstiyor"

1 saat önce

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "İzmir'de her şey çok farklı olacaktır.

İzmir Bizden Hizmet İstiyor
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "İzmir'de her şey çok farklı olacaktır. İzmir bizden hizmet istiyor. 1 Nisan'dan sonra İzmir'in seçtiği bir belediye başkanı vatandaşımızın teveccühleri ile seçildiği için kim olursa olsun bizim açımızdan hiçbir farkı olmayacaktır". dedi.

Zeybekci, Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı'yı ziyaretinde yaptığı açıklamada, siyasetin en güzel hizmet bölümünün belediye başkanlığı olduğunu belirtti.

Yerel yönetimlerde yapılan hizmetlerle insanlara doğrudan dokunulduğunu vurgulayan Zeybekci, şunları söyledi:

"Ben değerli başkanımız Sayın Dahi Zeynel Bakıcı'ya verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizim siyaset anlayışımıza göre bu bir bayrak yarışıdır. Bizdeki bayrak yarışı spordaki bayrak yarışı gibi değil. Sporda bayrağı teslim eden sporcu kenara çekilir ve durur. Bizde ise bayrağı devreden bayrağı devrettiğiyle beraber koşmaya devam eder. Onun için ekibimiz her daim genişleyerek devam eder. Ben belediye başkanımızın bundan sonraki hayatında memleketimize, milletimize daha iyi hizmetlerde bulunmak için de fırsatlar ortaya çıkacaktır. Kendisiyle dostluğumuz yaşadığı sürece devam edecektir."

Zeybekci, İzmir'in çok özel ve hizmet bekleyen bir kent olduğuna işaret ederek, "İzmir'de her şey çok farklı olacaktır. İzmir bizden hizmet istiyor. 1 Nisan'dan sonra İzmir'in seçtiği bir belediye başkanı vatandaşımızın teveccühleri ile seçildiği için kim olursa olsun bizim açımızdan hiçbir farkı olmayacaktır." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:30 Kaynak: AA

Politika
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