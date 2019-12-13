İzmir-bodrum'da sandalı havalandıran hortumun da görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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İzmir-bodrum'da sandalı havalandıran hortumun da görüntüleri ortaya çıktı
6 saat önce
Bodrum'da sandalı havalandıran hortumun da görüntüleri ortaya çıktı (YENİDEN)
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 07:38 Kaynak: DHA
İZMİR- Bodrum'da sandalı havalandıran hortumun da görüntüleri ortaya çıktı (YENİDEN)
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