İzmir-bodrum'da sandalı havalandıran hortumun da görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir-bodrum'da sandalı havalandıran hortumun da görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

İzmir-bodrum'da sandalı havalandıran hortumun da görüntüleri ortaya çıktı

6 saat önce

Bodrum'da sandalı havalandıran hortumun da görüntüleri ortaya çıktı (YENİDEN)

İZMİR- Bodrum'da sandalı havalandıran hortumun da görüntüleri ortaya çıktı (YENİDEN)

İzmir-bodrum'da sandalı havalandıran hortumun da görüntüleri ortaya çıktı

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 07:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bodrum'da İrlandalı kadının aracından çıkanlar şoke etti
"Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon

Son Dakika Haberleri
14:18 Cezayir'de eski Başbakan Abdulmecid Tebbun, cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda oyların yüzde... - Son Dakika
14:18 Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı - Son Dakika
14:18 Camide bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
14:17 İlkokulda 'dürüstlük manavı' açıldı - Son Dakika
14:12 Öğretmenleri işi bırakan kolejin velileri, il milli eğitim müdürlüğü önünde toplandı - Son Dakika
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Son Dakika
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 14:23:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir-bodrum'da sandalı havalandıran hortumun da görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]