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İZMİR BOĞA FERDİNAND BABA OLDU

1 saat önce

GEÇEN yıl Kurban Bayramı'nda kaçan ve daha sonra AHBAP Platformu tarafından şarkıcı Haluk Levent'in de desteği ile İzmir'deki Çiftlik Hayvanları Barınağı'na yerleştirilen fenomen boğa Ferdinand, baba oldu.

GEÇEN yıl Kurban Bayramı'nda kaçan ve daha sonra AHBAP Platformu tarafından şarkıcı Haluk Levent'in de desteği ile İzmir'deki Çiftlik Hayvanları Barınağı'na yerleştirilen fenomen boğa Ferdinand, baba oldu. Haluk Levent, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 16 Haziran Babalar Günü'nde doğan buzağıya Ferdi ismini verdiğini belirterek, 'Babalar Günü'nde dede oldum' dedi.
Geçen Kurban Bayramı'nda son anda kesilmekten kaçan ve şarkıcı Haluk Levent'in desteği ile AHBAP Platformu tarafından İzmir'deki Çiftlik Hayvanları Barınağı'na yerleştirilen ve burada mutlu bir şekilde hayatına devam eden fenomen boğa Ferdinand, baba oldu. Sağlığına kavuştuktan sonra huzurlu bir yaşam süren Ferdinand, Kemalpaşa'da bulunan barınağa kendisiyle aynı tarihlerde giriş yapan 'Yıldız' isimli inekten bir buzağı sahibi oldu. 16 Haziran Babalar Günü'nde dünyaya gelen buzağı, barınakta büyük bir sevince neden oldu. Haluk Levent, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile buzağının adını 'Ferdi' koyduğunu ilan ederek, Babalar Günü'nde dede oldum dedi. Boğa Ferdinand'a Babalar Günü hediyesi olan buzağı, ailesi ile beraber Çiftlik Hayvanları Barınağı'nda yaşamına devam edecek. Çiftlik Hayvanları Barınağı'nın sahibi Sibel Çakır, İnek Yıldız, Ferdinand ile aynı tarihlerde çiftliğe giriş yapmıştı. 4- 5 ay sonrasında hamile olduğunu anladık ve geldiğinde hamile miydi acaba diye düşündük. Ferdinand'ın geldiğinde hasta olduğunu düşündüğümüzden öyle bir ihtimal görmemiştik. Daha sonra Ferdinand'ın yavrusu olduğu anlaşıldı ve dün Babalar Günü'nde gerçek tüm şirinliği ile ortaya çıktı. Ferdinand'a Babalar Günü hediyesi oldu. Yıldız'ın hamile olduğunu Haluk Levent'e söylememiştik. Dün buzağı doğduğunda söyledik, ona da sürpriz oldu. Bu Ferdinand'ın ilk ve son kaçamağı oldu. Artık ayrı meraya ve ahıra girecek diye konuştu.
İZMİR BOĞA FERDİNAND BABA OLDU
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:39 Kaynak: DHA
Kurban Bayramı, Çiftlik, Haluk Levent, İzmir
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