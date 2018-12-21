Son Dakika Haberleri: İzmir Bölgesindeki Total İstasyonlarında İşaret Diliyle Hizmet Veriliyor

İzmir Bölgesindeki Total İstasyonlarında İşaret Diliyle Hizmet Veriliyor

5 saat önce

TOTAL Oil Türkiye'nin I·zmir bo¨lgesindeki 14 akaryakıt istasyonunda is¸aret diliyle hizmet verilmeye başlandığı bildirildi.

İzmir Bölgesindeki Total İstasyonlarında İşaret Diliyle Hizmet Veriliyor, System.String[]
TOTAL Oil Türkiye'nin I·zmir bo¨lgesindeki 14 akaryakıt istasyonunda is¸aret diliyle hizmet verilmeye başlandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, TOTAL'in sosyal sorumluluk projesi kapsamında I·stanbul, Ankara ve Bursa'daki 20 istasyonun o¨n saha ve market c¸alıs¸anlarına is¸aret dili egˆitimleri verildiği ve söz konusu hizmeti veren akaryakıt istasyonu sayısının 34'e yükseldiği kaydedildi.

Türkiye'de yaklaşık 4 milyona yakın işitme engelli olduğu ifade edilen açıklamada, şirketin tu¨m Tu¨rkiye'deki is¸itme engelli bireylere ulas¸mayı ve gu¨ndelik hayatta hizmet alımında yas¸adıkları olumsuzluklara c¸o¨zu¨m olus¸turmayı hedeflediğine işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOTAL Oil Türkiye AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Egesel, engelsiz iletis¸imi destekleyen ilk akaryakıt firması olmaktan ve "I·ki Elin Enerjisi Gu¨zel" projesini hayata gec¸irmekten gurur duyduklarını belirtti.

Egesel, Tu¨rkiye'ye degˆer katmak ve insanımıza hak ettigˆi en iyi u¨ru¨n ve hizmeti sunmak için c¸alıs¸tıklarını vurgulayarak, "Topluma kars¸ı sorumluluklarımızı da her zaman go¨z o¨nu¨nde bulundurmaya gayret ediyoruz. Bu hafta I·zmir bo¨lgesindeki 14 istasyonumuzun egˆitimlerini bas¸arı ile tamamladık. Hedefimiz 2019 S¸ubat ayı sonunda u¨lke genelinde 100 istasyonumuzda is¸aret dilinde hizmet vermek. Projemizin kapsamını c¸ok kısa zamanda genis¸leterek, farklı hizmet ve c¸o¨zu¨mlerle is¸itme engelli bireylerin yol arkadas¸ı olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği Başkanı Ebru Akça da birçok sektörde olduğu gibi akaryakıt sektöründe de işitme engellilerin hizmet alırken zorlandıklarına dikkati çekerek, projenin ana amacının duyma ve konuşma yetisinden yoksun bireylerin istasyonda bulunduğu süre içerisinde kendi dilinde hizmet alabilmesi olduğunu aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:55 Kaynak: AA

Bursa, Türkiye, Ekonomi
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