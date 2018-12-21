İzmir Bölgesindeki Total İstasyonlarında İşaret Diliyle Hizmet Veriliyor

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Fitch`in 2019 Yılında Türkiye İçin Yapacağı Değerlendirmelerin Tarihi Belli Oldu

Türk Yetkililer Vize Serbestisi İçin Tarih Verdi: En Az Bir Buçuk Yıllık Süreç, Türkiye Bu Süreci Hızlandırabilir