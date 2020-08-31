İZMİR Bornova'da makilik alanda yangın - Son Dakika

Bornova'da makilik alanda yangın
İZMİR'in Bornova ilçesindeki makilik alanda, yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bornova'nın Gökdere Mahallesi'ndeki makilik alanda, bugün saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Yangına 3 helikopter ve 4 arazözle müdahale ediliyor. Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 17:30 - Kaynak: DHA
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