İZMİR Bornova'da ormanlık alanda yangın
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Bornova'da ormanlık alanda yangınİzmir'in Bornova ilçesinde, farklı iki noktadan çıkan orman yangını ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Bornova
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:55 Kaynak: DHA
'da ormanlık alanda yangın İzmir
'in Bornova ilçesinde, farklı iki noktadan çıkan orman yangını ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Bornova Gökdere
Mevkisi'nde ormanlık alanda 15.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İki bölgeden yükselen alevleri görenler, durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Orman Bölge Müdürlüğü yangına 3 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında 1 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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