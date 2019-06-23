Son Dakika Haberleri: İZMİR Bornova'da ormanlık alanda yangın
Son Dakika Güncel Haber

İZMİR Bornova'da ormanlık alanda yangın

1 saat önce

Bornova'da ormanlık alanda yangınİzmir'in Bornova ilçesinde, farklı iki noktadan çıkan orman yangını ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Bornova'da ormanlık alanda yangın
İzmir'in Bornova ilçesinde, farklı iki noktadan çıkan orman yangını ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Bornova Gökdere Mevkisi'nde ormanlık alanda 15.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İki bölgeden yükselen alevleri görenler, durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Orman Bölge Müdürlüğü yangına 3 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında 1 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
İZMİR Bornova'da ormanlık alanda yangın
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:55 Kaynak: DHA
İzmir, Bornova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadıköy'de yangın: Anne baba öldü, engelli oğulları kurtarıldı AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, ilk seçim sonuçlarıyla ilgili soruya "Hayırlısı olsun" dedi. İsmail Küçükkaya'dan ilginç açıklama: İlk defa Anadolu Ajansı'ndan bir veri akışı paylaşılmadı Ekrem İmamoğlu oy kullandığı sandıktan birinci çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 19:10:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İZMİR Bornova'da ormanlık alanda yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]