İZMİR Bornova'da otluk ve makilik alanda yangın - Son Dakika

Bornova'da otluk ve makilik alanda yangın

İZMİR'in Bornova ilçesinde, otluk ve makilik alanda çıkan ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın. saat 15.00 saatlerinde Homeros Vadisi yakınlarındaki otluk ve makilik alanda başladı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 5 arazöz ve 1 iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Mahalle sakinlerinden Hakan Kabadayı (30), "Alevleri görünce itfaiyeye aradık. Tabi alevleri görünce tedirgin olduk. Bu bölgede sürekli yangın çıkıyor" dedi. Yangına şahit olan Adem Demir (34) ise "Baktığımızda alevleri gördük ve itfaiyeye haber verdik. Onlar da kısa sürede müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü" diye konuştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.