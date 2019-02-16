Son Dakika Haberleri: İzmir Bornova'nın Kırsal Mahallesinde Heyelan Oldu, 12 Ev Boşaltıldı

İzmir Bornova'nın Kırsal Mahallesinde Heyelan Oldu, 12 Ev Boşaltıldı

16 dakika önce

Bornova'nın kırsal mahallesinde heyelan oldu, 12 ev boşaltıldıİzmir'in Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi'nde, aşırı yağışlardan sonra 4 gündür devam eden yer hareketliliğinin ardından meydana gelen toprak kayması sonrasında, yıkılma tehlikesi bulunan 12 ev Kaymakamlık...

Bornova'nın kırsal mahallesinde heyelan oldu, 12 ev boşaltıldı

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi'nde, aşırı yağışlardan sonra 4 gündür devam eden yer hareketliliğinin ardından meydana gelen toprak kayması sonrasında, yıkılma tehlikesi bulunan 12 ev Kaymakamlık kararıyla boşaltıldı. 27 evin daha boşaltılma ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Mahalle sakinleri ise, evlerin hemen üzerindeki 60 dönümlük arazinin hobi bahçesi olarak yeniden düzenlendiğini, bu sırada ağaçların ve bitki örtüsünün kesildiğini, heyelanın da bundan dolayı meydana geldiğini ileri sürdü.

Bornova ilçesinin dağlık bölgesinde yeralan Eğridere Mahallesi Ardıç Sokak'ta 4 gündür toprak yüzeyinde hareketlilik yaşandı, kaymalar oldu. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine inceleme yapan Bornova Kaymakamlığı, 12 evin boşaltılmasına karar verdi. Vatandaşların başka evlere taşınmaları durumunda da kira yardımında bulunacağı açıklandı. Evlerini boşaltmak için çalışmalara başlayan vatandaşlar, gece yarısı toprak hareketliliğinin heyelana dönüşmesi üzerine büyük korku yaşadı. Heyelan sonrasında bazı evlerin duvarlarında çatlak oluştu. Ayrıca toprakta da yine büyük çatlaklar meydana geldi. Korkuya kapılan vatandaşlar, sabah saatlerinde evlerindeki eşyaların bazılarını dışarıya çıkarıp, güvenli alanlara çekildi.

AFAD ÖNLEM ALDI

Heyelanın bildirilmesi üzerine bir süredir bölgede araştırma yapan, önlemler alan AFAD ekipleri, bu bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı, kimsenin girmesine izin verilmedi. Jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Kaymakamlığın ve uzmanların incelemesinden sonra, bu 12 evin yanı sıra 27 ev için daha boşaltma kararının verilebileceği ifade edildi.

MAHALLELİ TEPKİLİ

Heyelan sonrasında korku yaşayan vatandaşlar, evlerin hemen yukarısındaki arazi üzerinde hobi alanları oluşturmak üzere çalışma yapan firmayı suçladı. Mahalle Muhtarı Hüseyin Şeker, Yağmurlardan sonra 4 gündür toprakta kayma vardı. Yetkililer yardımda bulunacaklarını söyleyip bizlerden evleri boşaltmamızı istedi. Biz de bunu yaptığımız sırada daha büyük toprak kayması oldu. Ancak bu olayın, evlerin üzerindeki alandaki çalışmadan kaynaklandığına inanıyoruz. Bu bölgede 60 dönümlük arazi hobi bahçesi olarak yeniden düzenlenmeye başlandı. Bu sırada tarım arazisi üzerindeki ağaçlar ve bitki örtüsü kesildi, tıraşlandı. Hatta arazi yüzeyinden de toprak alındı. Heyelanın da bundan dolayı meydana geldiğini düşünüyoruz. Ancak uzmanlar da inceleme yapıyor dedi.

Bu arada gerek köylüler gerekse de jandarma ekipleri, arazi üzerinde düzenleme yapan firmayı bilmediklerini, araştırdıklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:12 Kaynak: DHA

Eğridere, İzmir, Bornova, Güncel
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