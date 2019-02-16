İzmir Bornova'nın Kırsal Mahallesinde Heyelan Oldu, 12 Ev Boşaltıldı
42 dakika önce
İzmir Bornova'nın kırsal mahallesinde heyelan oldu, 12 ev boşaltıldı(EK)(ANONS)(Tür: Yurt)
İzmir Bornova'nın kırsal mahallesinde heyelan oldu, 12 ev boşaltıldı(EK)(ANONS)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:27 Kaynak: DHA
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