İzmir boşandığı eşi tarafından öldürülen büşra'nın gözleri başkasında yaşayacak - Son Dakika

Boşandığı eşi tarafından öldürülen Büşra'nın gözleri başkasında yaşayacak (2)

KATİLİN BABASI DA KARISINI ÖLDÜRMÜŞ

İzmir'in Buca ilçesinde, 2 ay önce boşandığı eşi Büşra Yabaşkul'u pompalı tüfekle vurarak öldüren Orkun Çevik'in başından da aynı olayın geçtiği ortaya çıktı. Çevik henüz 5 yaşındayken, annesi Deniz Çevik ile babası Ferdi Çevik arasında çıkan tartışma sonucunda baba Çevik, eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Ferdi Çevik'in bu olaydan dolayı halen cezaevinde olduğu öğrenildi. Bunun üzerine 2017 yılında baba olan Orkun Çevik, doğan kızına annesinin adı olan 'Deniz'i koyduğu öğrenildi.

Öte yandan Büşra Yabaşkul için Mareşal Fevzi Çakmak Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye kadının ailesi ve yakınları katıldı. Namazdan önce caminin etrafında toplanan yaklaşık yüz kadın, ellerinde pankartlar ve dövizlerle kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Ulubatlı Mahalle Muhtarı Şengül Kahramaner, Orkun Çevik'in uyuşturucu madde kullandığını iddia etti. Kahramaner, "Orkun çalışmadığı ve madde bağımlısı olduğu için Büşra boşandı. Mahallemizde böyle bir olay yaşadığımız için çok üzgünüz. Orkun'un babası da aynı şeyi annesine yapmıştı. Hiç kimse böyle bir ölümü hak etmiyor. Sık sık cezaevinde olan babasını ziyarete gidiyormuş" dedi.

Saygı Mahallesi Muhtarı Fatma Öztürk, ise kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyerek, "Kadın cinayetleri devam ediyor. Annelerin ağlaması içimizi acıtıyor. Artık kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyorum. Hiçbir kadın böyle ölmeyi hak etmiyor" dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından genç kadının cenazesi, Toros Mezarlığı'nda toprağa verildi.