İzmir boşanma kararını 'erik dalı'yla kutladı

Boşanma kararını 'Erik Dalı'yla kutladı

İzmir'de yaşayan 36 yaşındaki blogger İnci Akbay, boşanmak için açtığı davanın 3,5 yıl sonra sonuçlanarak boşanmasını adliye önünde son dönemlerin popüler türküsü 'Erik Dalı Gevrektir'i oynayarak kutladı.

İnci Akbay, 5 yaşındaki Mavi'nin doğumdan sonra, internette kurduğu 'Mavi Bebeğim' bloğundan iyi annelik üzerine paylaşımlarda bulunduğu sırada eşinin boşanma kararını öğrendi. Yaklaşık 3,5 yıl süren çekişmeli boşanma davası 13 Kasım'da sonuçlandı. Eşinden boşanan Akbay, arkasına 'Boşandım' yazdığı ceketini giydikten sonra kararı İzmir Adliyesi önünde son dönemlerin popüler türküsü 'Erik Dalı Gevrektir'i oynayarak kutladı. Bando eşliğinde çalınan türküde Akbay'a arkadaşları da eşlik etti. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşen kutlamanın görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı. Takipçiler Akbay'ı kutlarken, görüntüler binlerce kez izlendi. Verdiği hukuk mücadelesi sonucunda eşinden boşandığını söyleyen Akbay, Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'ndaki öğrenimini tamamlayıp, kadınların hakkını savunmak, boşanan ve kendisi gibi şiddet gören kadınlara adli konularda yardımda bulunmak için hukuk bölümü okuyup avukat olmak istediğini söyledi. Blog sayfasında yaptığı paylaşımlarla kadınlara yol gösteren Akbay, Her sene 13 Kasım'ı Erik Dalı Günü ilan edelim derken sosyal medya hesabından, Yıllarca sürebilir bazı mücadeleler ama sonunda soyadını geri alırsın. Nefes aldığını hissedersin. Bu süreci yaşayan kadın arkadaşım, her nerede yaşıyorsan yalnız değilsin paylaşımında bulundu.