İzmir Bosna Sancak Derneği, Ege Kadın Buluşması Platformu'nun İş Birliği Devam Ediyor

Ege Kadın Buluşması Platformu'ndan kadınlara "Bireysel İtibar ve Değerler" eğitimi...

Yerel yönetimlerde adayların desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla başlatılan 'Mor Mikrofon Söyleşileri'nin dördüncüsünde Kurumsal İtibar Yönetimi Danışmanı Aylin Onart, katılımcılara "Bireysel İtibar ve Değerler" başlıklı seminer verdi.

İzmir Bornova'daki derneğin eğitim salonunda yapılan seminere, seçim sürecinde aday adayı olan kadınlar ve farklı Sivil Toplum Kuruluşları'nın yönetici ve üyeleri yoğun bir katılım gösterdi.

Seminerde Kurumsal İtibar Yönetimi Danışmanı Aylin Onart, hayatın her kademesindeiş yaşamında, sosyal yaşamda, siyasette sahiciliğin; bireylerin ve liderlerin kendi değerlerini kurumlarının değerleriyle eşleştirmeleri, örtüşen yerleri görmeleri ve örtüşen noktalardan güçlü sonuçlar elde etmek için yararlanmalarını ifade ettiğini anlattı.

Günümüzde ve önümüzdeki süreçte liderlerin, şeffaflığı benimsemekten ve dijital dönemin yükselen iletişim beklentilerine göre çalışmaktan başka bir seçeneği olmadığına dikkat çeken Aylin Onart, "Bu da demek oluyor ki, itibar yönetimi konusu bireylerin, kurumların ve de liderlerin gündeminin baş sırasına, güven ilişkileri örme ihtiyacının hemen yanı başına konumlanacak. Artık uzun vadeli başarı arzulayan, hedefleyen bireyler, kurumlar, güven kazanmayı ve güveni muhafaza edip sürdürülebilir kılmayı ilk gündem maddesi yapmak zorundalar." diyerek sürdürülebilir itibar ve sürdürülebilir güvenin tesis edilmesininhem bireysel hem kurumsal kimliğin sağlamlığına dayandığını vurguladı.

Ege Kadın Buluşması Platformu Sekreteri Şengül Baysak da seminer öncesi yaptığı konuşmada, Ege Kadın Buluşması Platformu olarak 3 yıldır yerel seçimlerde kadın adayı sayısının arttırılması amacıyla teşvik edici ve güçlendirici özellik taşıyan bu seminerleri düzenlediklerini ifade etti. "Siyasette daha çok kadın" hedefine ulaşmak için saygı, çeşitlilik ve işbirliği prensipleriyle platformun altında buluşan dernek, baro, üniversite ve çeşitli STK'larla birlikte kadınların siyasete katılımlarını ve liderliklerini desteklediklerini vurgulayan Baysak, tüm kişi ve kuruluşları, hayatın her kademesinde ve özellikle karar alma mekanizmalarının her aşamasında kadınları desteklemeye davet ettiklerini belirtti.

İzmir Bosna Sancak Derneği Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Selime Güneş Eğitimle ilgili şunları söyledi;

Yerel Yönetimlerde kadının adı daha çok duyulmalı ve olmalı ancak geldiğimiz noktaya baktığımızda, biz kadınları üzen durum maalesef karşımıza çıkıyor. Partiler kadın adaylara neredeyse hiç şans tanımıyor. Her partide en çok koşan biz kadınları aday aşamasına gelindiğinde unutuyorlar. Biz kadınlar daha güçlü olmak durumundayız. Siyasette daha çok kadın adayın yer alması için çalışmalar yapılması gerekiyor. İzmir Bosna Sancak Derneği olarak biz kadınların siyasette daha çok yer alması için eğitim seminerlerimizde devam ediyoruz. Siyasette daha çok kadın olmalı, 'Her şey Kadın adaylar için' dedi.

Eğitimin sonunda İzmir Bosna Sancak Derneği Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve yönetim kurulu üyeleri, İtibar Yönetimi Danışmanı Aylin Onart plaket verdiler.