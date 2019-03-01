Son Dakika Haberleri: İzmir Bosna Sancak Dernek Başkanı Bosna Bağımsızlık Günü Mesajı Yayımladı

İzmir Bosna Sancak Dernek Başkanı Bosna Bağımsızlık Günü Mesajı Yayımladı

1 saat önce

Bosna Hersek, Kanlı bir savaşla çok ağır bedeller ödeyerek elde ettiği Bağımsızlığının 27.nci yılını kutluyor.

İzmir Bosna Sancak Dernek Başkanı Bosna Bağımsızlık Günü Mesajı Yayımladı, System.String[]

Eski Yugoslavya'nın parçalanmasıyla birlikte 29 Şubat-1 Mart 1992 tarihlerinde düzenlenen referandumla bağımsızlığına kavuşan Bosna Hersek, kanlı bir savaşla bedelini ödediği bağımsızlığının 27.nci yılını kutluyor.

İzmir Bosna Sancak Dernek Başkanı Abdullah Gül Yayınladığı mesajda şunları söyledi;

'Atalarımızın geldiği bu topraklarda binlerce Boşnak hunharca katledildi, Avrupa'nın göbeğinde soykırım yapıldı. Bu soykırımı bitirmek için özgür olabilmeleri için çok ağır bedel ödeyen Bosna halkı bugün özgürlüğünün 27.nci yılını kutluyor.

Sırplar tarafından bu soykırım işlenirken AB ülkeleri ve ABD üç maymunu oynuyordu.

İnsanlık tarihine kara bir sayfa olarak işlenen bu soykırımın sonunda,

1 Mart 1992 ın ülke tarihinde ki en önemli günlerden biri olduğunu çok iyi biliyoruz.

Avrupa'nın göbeğinde bulunan Bosna Hersek halkının bağımsız kalabilmek için yaşadığı bu zulüm vahşet, Avrupa da başka ülke yaşamışımdır tatbiki hayır. Atalarımızdan günümüze kadar çok zulüm gören Boşnaklar sonunda bağımsızlığını ilan etti ancak halen baskı altında tutulmak isteniyorlar. Şu unutulmamalı ki Boşnaklar kazandıkları bu bağımsızlığı bir daha elinden alınmasına asla ama asla izin vermeyecektir.' Dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:42 Kaynak: Bültenler

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