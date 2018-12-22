Son Dakika Haberleri: İzmir Boya Festivali ile Renklendi

İzmir Boya Festivali ile Renklendi

3 saat önce

İzmir'de "Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı" kapsamında düzenlenen boya festivali şehri renklendirdi.

İzmir Boya Festivali ile Renklendi, System.String[]
İzmir'de "Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı" kapsamında düzenlenen boya festivali şehri renklendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı" eğlenceli etkinliklerle sona erdi. Gündoğdu Meydanı'nde müzik dinletileri, lindy hop, jonglör ve mim gösterilerinin ardından dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirilen "colorzest partisi" (boya festivali) düzenlendi. Dj Catwork performansı eşliğinde müziğin keyfini çıkaran gençler, ücretsiz dağıtılan nişasta ve gıda boyasından üretilmiş colorzest boyalarını havaya ve birbirine saçarak renkli görüntüler oluşturdu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:18 Kaynak: İHA

Gündoğdu, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aziz Kocaoğlu'ndan Sert Eleştiri: CHP, "Şu İlleri Sana Bıraktım, Seçime Girmiyorum" Diyemez Dengesini Kaybeden Adam, Yol Çalışması Yapan Silindirin Altında Feci Şekilde Can Verdi

Balık Avına Çıkan Vatandaş, Oltayla 21 Kiloluk Kılıç Balığı Yakaladı Oltayla 21 Kilo Ağırlığında Dev Kılıç Balığını Böyle Yakaladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 23:13:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir Boya Festivali ile Renklendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]