Son Dakika Haberleri: İzmir Boyoz Festivali'nde 30 bin boyoz yendi
Son Dakika Güncel Haber

İzmir Boyoz Festivali'nde 30 bin boyoz yendi

1 saat önce

İzmir'de düzenlenen 5. Boyoz Festivali'nde 30 bin boyoz, yumurta, peynir ve çay binlerce kişiye dağıtıldı.

İzmir Boyoz Festivali'nde 30 bin boyoz yendi, System.String[]

İzmir'de düzenlenen 5. Boyoz Festivali'nde 30 bin boyoz, yumurta, peynir ve çay binlerce kişiye dağıtıldı. İzmirliler meşhur İzmir boyozunu ücretsiz almak için uzun kuyruklar oluşturdu.


İzmir Boyoz Festivali, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteklediği İzmir Boyoz Festivali'nde binlerce kişiye, ücretsiz olarak boyoz, yumurta, peynir ve çay dağıtıldı. Güzel havayı da fırsat bilen binlerce İzmirli alanı doldurdu, boyoz sırasında uzun kuyruklar oluşturdu. Eğlenceli müziklerin de çalındığı festivalde vatandaşlar dans etti.


İzmir Boyoz Festivali kapsamında saat 15.00'da düzenlenecek boyoz yeme yarışmasına kadınlar ve erkekler ayrı kategorilerde katılacak. En çok boyoz yiyen kişiler sürpriz ödüllerin sahibi olacak. DJ Serhat Özak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Pop Orkestrası konserleri ile de İzmirlilerin kulaklarının pası silinecek. - İZMİR

Gündoğdu Meydanı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alaçatı'daki sakız ağaçlarında 40 yıl sonra ilk hasat: Kilosu 300 eurodan satılıyor
Artan kazalar sonrası İBB'den açıklama: Metrobüslere erken uyarı sistemi geliyor Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: ABD, "Bahçeli" tweetiyle ilgili açıklama yapacak MHP'den, Devlet Bahçeli tweet'iyle ilgili tepki: ABD, başkanımızdan özür dilesin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 14:53:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir Boyoz Festivali'nde 30 bin boyoz yendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]