Son dakika... Bozdağ'daki Gölcük Gölü buz tuttu - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buzla kaplandı.

Bozdağ'daki 1049 metre rakımlı Gölcük Mahallesi'nde pazartesi gününden bu yana etkili olan karla sıcaklık da sıfırın altında 7 dereceye kadar geriledi.

Gölün tamamının buzla kaplanmasıyla ördek ve karabatakların aç kalmaması için esnaf, buz tutan göle yem bıraktı.

Kış döneminde kar tatili yapmak isteyenleri kendisine çeken mahallede beyaz örtü ve buz tutan göl, güzel manzaralar oluşturdu.

Mahalle esnaflarından Nazmiye Sönmez, gölün uzun süredir buz tutmadığını belirterek bu dönemde tatil yapmayı tercih edenlerin şanslı olduğunu, yarı yıl tatiliyle birlikte özellikle hafta sonu yoğun ziyaretçi beklediklerini kaydetti.

Beline ip bağlayarak buzun üzerinde yürüme çalıştı

Göl kıyısına piknik yapmaya gelen vatandaşların buzun üzerinde yürümeye çalışmaları dikkat çekti. Bazı vatandaşların bellerine ip bağlayarak buzun üzerinde yürüdükleri görüldü.

Manisa'dan kar görmek için bölgeye gelen bir grup ise topladıkları karla semaverde çay demledi. Grup, buz tutan gölün üzerinde adım atmanın heyecanını yaşadı.

Gruptakilerden Musa Topuz, buz kalınlığının insan taşıyacak kadar olduğunu ancak yine de risk almamak için kıyıdan fazla uzaklaşmadıklarını söyledi.