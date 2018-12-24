İzmir Bozdağ'ın Zirvesinde Sarıkamış Şehitleri ve Kubilay'ı Andılar
39 dakika önce
Bozdağ'ın zirvesinde Sarıkamış şehitleri ve Kubilay'ı andılarİZMİR'de Ödemiş Belediyesi Efe Dağcılık Spor Kulübü üyeleri, Sarıkamış'da donarak ölen şehitleri ve İzmir'in Menemen ilçesinde 88 yıl önce katledilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın anısına 2 bin 157 metre yükseklikteki...
Bozdağ'ın zirvesinde Sarıkamış
şehitleri ve Kubilay'ı andılar
İZMİR'de Ödemiş
Belediyesi Efe Dağcılık Spor Kulübü üyeleri, Sarıkamış'da donarak ölen şehitleri ve İzmir
'in Menemen
ilçesinde 88 yıl önce katledilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay
'ın anısına 2 bin 157 metre yükseklikteki Bozdağ'ın zirvesine tırmandı.
Yer yer 390 santimetreyi bulan karda, sisli havada 2 saat yürüyerek, Bozdağ'ın zirvesindeki 21 Ocak 2013 yılında çığ düşmesi sonucu Valilik tarafından kapatılan Bozdağ Kayak Merkezi
'ne ulaşan Ödemiş Belediyesi Efe Dağcılık Kulübü'nün 1'i kadın 25 üyesi Türk bayrağı açtı. Dağcılar, burada bir süre manzarayı seyredip, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra inişe geçti. Ödemiş Belediyesi Efe Dağcılık Kulübü Etkinlik sorumlusu İlhan Biçer, "İki grup halinde toplam 25 kişilik ekip olarak Bozdağ tırmanışımızı başarı ile gerçekleştirdik. Zirvede, 1914 yılında Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları
'nda, Kars
'ı Ruslardan geri almak için yapılan harekatta donarak şehit olan askerimizi ve Cumhuriyeti ve devrimlerini korumak için canını feda eden devrim şehidi Kubilay'ı andık" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:52 Kaynak: DHA
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