İzmir BŞB'de hentbolda imzalar sürüyor
KADINLAR Hentbol Süper Ligi'nde yeni sezona altyapısında yetişen isimlerin ağırlıkta olduğu kadroyla girmeye hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyespor, Ece Sözmen, Sibel Kırcıoğlu, Zeynep Onur, Gizem Koca, Gizem Buse Dallı ve Emine Polat'tan sonra 22 yaşındaki İlayda Baktır ve 19 yaşındaki...
KADINLAR Hentbol Süper Ligi'nde yeni sezona altyapısında yetişen isimlerin ağırlıkta olduğu kadroyla girmeye hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyespor, Ece Sözmen, Sibel Kırcıoğlu, Zeynep Onur, Gizem Koca, Gizem Buse Dallı ve Emine Polat'tan sonra 22 yaşındaki İlayda Baktır ve 19 yaşındaki Dilek Yılmaz ile de sözleşme yeniledi. Genel Sekreter Mustafa Ağme ile Sportif Direktör Saffet Türksoyuer'in de katıldığı imza töreninde iki sporcu da kulüpte kaldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Kulübün en büyük gücünün alt yapı olduğu dile getiren Antrenör Senar Dayat ise, "Kadromuzu altyapımızdan gelen oyuncularla güçlendiriyoruz. Her yıl kazanılan deneyimlerle oyuncularımızın gelişimi ve tecrübesi artıyor" diye konuştu.
İzmir Büyükşehir Belediyespor, dış transferde ise daha önce Kastamonu Belediyespor'dan Yasemin Güler'i renklerine bağlamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:10 Kaynak: DHA
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