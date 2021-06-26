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İzmir BŞB'de şampiyonluk heyecanı - Son Dakika

İzmir BŞB'de şampiyonluk heyecanı

26.06.2021 12:13
İzmir BŞB'de şampiyonluk heyecanı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, HDI Sigorta Süper Ligi Play-Off serisindeki iki rakibini yenerek adını üç maçlık final serisine yazdırmayı başardı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, HDI Sigorta Süper Ligi Play-Off serisindeki iki rakibini yenerek adını üç maçlık final serisine yazdırmayı başardı. Üç etap halinde oynanan normal sezonu 14 maçta 13 galibiyetle lider bitiren İzmir Büyükşehir Belediyespor, oynadığı dört maçı kazanıp final biletini altı. Çeyrek finalde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 75-37 ve 60-51'lik skorlarla eleyen İzmir ekibi, yarı finalde ise Galatasaray'ı 73-67 ve 59-57 yenmeyi başardı. İzmir Büyükşehir Belediyespor'un finaldeki rakibi Beşiktaş HDI Sigorta-1907 Fenerbahçe maçının galibi olacak.

Üç maç üzerinden oynanacak final serisinin ilk maçı yarın saat 18.00'de başlayacak. İkinci maç bir gün sonra aynı saatte yapılacak, gerek duyulursa 29 Haziran Salı günkü karşılaşma ile şampiyon belli olacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor, HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 2001, 2002, 2003 ve 2004 sezonlarında rekorlar kırarak şampiyon olmuş, 2019 yılında ise 1907 Fenerbahçe ile oynadığı final maçını son topta kaybetmişti. Lig, geçen yıl pandemi nedeniyle oynanmadı.

ODAMAN: SÜPER LİG'DE KUPA ALMAK İSTİYORUZ

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, rakiplerin Play-Off öncesinde önemli transferler yaptığını vurgulayarak, "Ancak biz, 2019'da son topta kaybettiğimiz şampiyonluğu bu kez kazanmak ve 17 yıl aradan sonra Süper Lig'de bir kupa daha almak istiyoruz" dedi. Odaman, İzmir'de çok önemli bir sportif sinerji yakalandığını da ifade ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in vizyonuyla İzmir bir yandan uluslararası turnuvalar merkezi olurken diğer yandan kazanılan kupalar ve milli takımlara gönderilen oyuncularla tüm dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Engelli branşları ise çok önem verdiğimiz bir konu. Türkiye'de en fazla engelli branşına ve sporcusuna sahip kulüp konumundayız. Geçen hafta Ampute Futbol Takımımız, Pendik Belediyespor'u 2-0 yenerek Süper Lig'i üçüncü bitirdi. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın da şampiyonluk kupasını alacağına inanıyoruz" diye konuştu.


İzmir BŞB'de şampiyonluk heyecanı
İzmir BŞB'de şampiyonluk heyecanı
İzmir BŞB'de şampiyonluk heyecanı

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Tekerlekli Sandalye, Spor Toto Süper Lig, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmir BŞB'de şampiyonluk heyecanı - Son Dakika Spor


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