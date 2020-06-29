İzmir BŞB'de Tolga 12 yıl sonra yuvaya döndü
ERKEKLER Hentbol Süper Ligi ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediyespor'da kariyerinde 10 lig ve 9 Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunan Tolga Özbahar, 12 yıl sonra yuvaya döndü.
ERKEKLER Hentbol Süper Ligi ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediyespor'da kariyerinde 10 lig ve 9 Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunan Tolga Özbahar, 12 yıl sonra yuvaya döndü. "Bay Şampiyon" lakaplı hentbolcu, seneler sonra kariyerindeki ilk şampiyonluğu yaşadığı İzmir BŞB'ye imza attı. İlk şampiyonluğunu 2007-2008 sezonunda İzmir'de yaşayan Tolga, transfer olduğu Beşiktaş'ta 12 sezonda 9 lig, 9 Türkiye Kupası kaldırdı. 145 kez ay-yıldızlı formayı giyen 36 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda tekrar İzmir BŞB'de boy gösterecek. İlk şampiyonluk kupasıyla poz veren milli hentbolcu, "İzmir'e döndüğüm için çok mutluyum. Süper Lig'de ilk şampiyonluğumu yaşadığım yerde yeniden aynı heyecanı tatmak istiyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:38 Kaynak: DHA
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