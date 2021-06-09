İzmir BŞB hentbolda Gençoğlu'yla imzaladı

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda final oynayıp yeni sezonda ülkemizi Euro Cup'ta temsil etmeye hak kazanan İzmir Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Celal Gençoğlu ve yardımcı antrenör Senar Dayat'ın sözleşmeleri yenilendi. Süper Lig'i 4'üncü bitirip Türkiye Kupası'nda finale çıkan İzmir ekibinde ilk iş olarak teknik ekip korunurken, 10 yıldır görev yapan Celal Gençoğlu ve Senar Dayat'ın sözleşmeleri uzatıldı.

İki antrenörün de kadın hentbolunda önemli bir konuma ulaştığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in spora kazandırdığı bakış açısı sayesinde başta hentbol olmak üzere tüm branşlarda özelikle son 2 yılda önemli bir ivme yakaladık. Yeniden yapılanma ve öz kaynakla başarıya odaklı sistemin en önemli adımı istikrar. Gençoğlu ve Dayat, uzun yıllardır bizimle birlikte ve yeni sezonda kulübümüze daha büyük başarılar getirecekler" diye konuştu.