Tunç Soyer: Paylaşacak Aşı Olan Herkesi Terra Madre Anadolu İmecesine Davet Ediyoruz

İzmir, bu yıl 91. İzmir Enternasyonal Fuarı ile birlikte dünyanın en büyük gastronomi fuarı Terra Madre'ye de ev sahipliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yaşamı daim kılmak için İzmir'in çok sesli, çok renkli ve çok nefesli bereket sofrasında buluşacağız. Söyleyecek sözü, uzatacak eli ve paylaşacak aşı olan herkesi Terra Madre Anadolu imecesine davet ediyoruz" dedi.

İtalya'nın Torino kentinde 1986 yılından bu yana düzenlenen ve Slow Food'un (Yavaş Gıda) önderliğinde, küçük ölçekli üreticileri desteklemek için 160 ülkeyi kapsayan Terra Madre, bu kez İzmir'den dünyaya seslenecek. İki yılda bir İtalya'da yapılan dünyanın en büyük gastronomi fuarı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, sağlıklı, iyi, adil ve temiz gıdaya ulaşmak için İzmir'de hayata geçirdiği "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda Terra Madre Anadolu ismiyle 2- 11 Eylül arasında ilk kez Türkiye'de düzenlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu fuarı düzenlemelerindeki temel nedenin her vatandaşın yeterince ve sağlıklı gıdaya erişimini güvence altına almak olduğunu belirterek, "Başka bir tarım mümkün cümlesinin ete kemiğe büründüğü en önemli buluşmamız Terra Madre Anadolu" diye konuştu.

Terra Madre Anadolu'nun sadece bir lezzet fuarı olmadığını, iklim krizi, enerji sorunu, yoksulluk, kuraklık, gıda egemenliği, biyolojik çeşitliliğin kaybı ve savaşlar karşısında kalıcı çözümler tarif edecek bir ortak akıl hareketi olduğunu belirten Başkan Tunç Soyer, "Terra Madre manifestomuzda da belirtiğimiz gibi, Eylül 2022'de, yaşamı daim kılmak için İzmir'in çok sesli, çok renkli ve çok nefesli bereket sofrasında buluşacağız. Söyleyecek sözü, uzatacak eli ve paylaşacak aşı olan herkesi Terra Madre Anadolu imecesine davet ediyoruz" dedi.

KÜÇÜK ÜRETİCİ DÜNYAYA AÇILACAK

Terra Madre Anadolu İzmir, yalnızca İzmir için değil tüm Türkiye için çok önemli fırsatlar sunacak. Avrupa'dan Amerika'ya, Asya Pasifik'ten Balkanlar'a, Orta Asya'dan Afrika'ya 45 ülkeden Slow Food birlikleri, Cittaslow temsilcileri, Terra Madre Anadolu İzmir'e gelecek. Ziyaretçiler, Foça'dan Arapgir'e, Ahlat'tan Köyceğiz'e Türkiye'deki yavaş şehirleri tanıyacak, küçük üreticinin, kooperatiflerin ürünlerini tadacak, iş bağlantıları kuracak ve tarım ekonomimiz dünyada görücüye çıkacak. Terra Madre, yerli yabancı binlerce katılımcıya ev sahipliği yaparken aynı zamanda Anadolu'nun farklı yerlerinden gelen çiftçiler, çobanlar, balıkçılar ve onların kurduğu kooperatifler İzmir'de buluşacak ve ürünlerini doğrudan dünya pazarına sunma, ihracatçı olma şansına kavuşacak. Etkinlikler; İzmir'in tarım politikalarında öne çıkartılan mera hayvancılığı, zeytin ve zeytinyağı, tahıl ve baklagiller, üzüm ve susuz meyveler, kıyı balıkçılığının Terra Madre Anadolu İzmir ile daha iyi tanıtılıp anlatılması çerçevesinde tasarlanırken bu anlatım aynı zamanda güçlü bir turizm potansiyelini de ortaya çıkaracak.

Vatandaşın yeterince ve sağlıklı gıdaya erişimini güvence altına almak, yerelden ama tüm dünyaya ilham olabilecek güçte bir tarım politikası inşa etmek için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonuyla kentte hayata geçirilen politika, Terra Madre Anadolu İzmir ile dünyaya yayılacak. Doğadaki diğer varlıklar ve birbirimizle kurmamız gereken ilişkinin aritmetiğini ortaya koyan, yeryüzündeki yaşamı daim kılmanın yegane formülü olan Anadolu'da tarlaya tohum serpilirken söylenen "Kurda, kuşa, aşa…" sözcükleri; Terra Madre Anadolu İzmir ile başka bir dünyanın mümkün olduğuna inanan herkes için ilham kaynağı olacak.

10 GÜN SÜRECEK

Terra Madre Anadolu İzmir, 2 – 11 Eylül 2022 tarihleri arasında Kültürpark Lozan Kapısı girişinden itibaren oluşturulacak özel alanda düzenlenecek. 45 ülkeden 200 katılımcının yanı sıra kooperatifler, üretici birlikleri, küçük üreticiler, çiftçiler, çobanlar ve balıkçıların yer alacağı Terra Madre Anadolu İzmir'de, 10 gün boyunca farklı etkinlikler, söyleşiler, workshoplar, çalıştaylar, mutfak şovları düzenlenecek. Uzmanlar, sağlıklı, iyi, adil ve temiz gıdaya ulaşmak için alternatif yollar tartışacak. Üreticiler bir araya gelerek sorunlarını konuşma fırsatı bulurken tüketiciler de ürünlerin arkasındaki çiftçiyi, balıkçıyı ve üreticiyi keşfetme fırsatı yakalayacak. Değişen gıda sistemleri bütüncül bir şekilde ele alınırken dünyanın lezzetleri İzmir ile İzmir'in lezzetleri ise dünyayla buluşacak.

Terra Madre Anadolu İzmir'de; birbirinden bilgilendirici, öğretici, farkındalık yaratan onlarca etkinlik gerçekleştirilecek. Etkinliklere; bilim insanları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yazarlar, sanatçılar, aralarında Michelin yıldızlı olanların da bulunduğu dünyaca ünlü şefler ve çok sayıda farklı meslek grubundan kişiler katılacak. Etkinlik katılımcıları arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer ile Buket Uzuner, Okan Bayülgen, Sahrap Soysal, Ayhan Sicimoğlu, Cem Seymen gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de yer alacak.

İZMİRLİLER, İZMİR SOFRASI'NDA BİR ARAYA GELECEK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, Okan Bayülgen, Sahrap Soysal ve Danilo Zanna Mutfak Şovu Sahnesi'nde 4 Eylül 2022 Pazar günü saat 19.30'da düzenlenecek "İzmir Sofrası" etkinliğinde İzmirlilerle bir araya gelecek. Mutfak Şovu Sahnesi, ayrıca, İtalyan Konsolosluğu Oturumu'nda Michelin Yıldızlı dünyaca ünlü Şef Cristina Bowerman'ı ağırlarken Ayhan Sicimoğlu ve Ahmet Güzelyağdöken ile Ege Yemekleri etkinliğine de ev sahipliği yapacak.

Ahşap Sahne'de; "Göç ve Gıda", "Adana'da Buğdayın Ekmeğe Yolculuğu", "Slow Fish Aslan Balığı", "Geleneksel Türk Yemekleri: Akdeniz Yemeklerindeki Benzerlikler ve Farklılıklar", "Zeytinin Evrensel Yolculuğu", "Küçük Ölçekli Üreticiler ve Aile İşletmeleri", "Bir Tabak Ot Yemeği", "Ambalajlı Ürünlerin Mikroplastik Problemi (İklim Krizi)" başlıklı söyleşiler gerçekleşecek.

İzmir Sanat Bahçesi Söyleşi Alanı'nda, "Artsın Eksilmesin Taşsın Dökülmesin (Gıda İsrafı ve Sıfır Atık)", "Kurda, Kuşa, Aşa", "Kazan Doğurdu", "Üzümü Ye Bağını Sor", "Bereketiyle Gelsin", "Tarım Alanlarının Korunması", "İnsanlığın Açlık ve Susuzluk ile İmtihanı", "Tarımda Kullanılan Zehirler ve Alternatif Uygulamalar", "Tarım Dairesi Başkanları ve Belediyeler Serbest Kürsü" başlıklı etkinlikler, "Slow Food Hareketi Paneli" ve "Çömlekçi Ahmet Usta ve Hamdi Akatay Ritim Performansı" yapılacak.

Mutfak Şovu Sahnesi'nde; "İzmir Sofrası", "Ege Yemekleri", "Slow Fish Aslan Balığı", "Slow Food Karaburun Öküz Köftesi", "İtalyan Konsolosluğu Oturumu", "Antik Yemek Atölyesi", PASTAD Workshop, "Ege Yöresel Lezzetleri" ile İzmir Aşçılar Derneği Şefleri Workshopları düzenlenecek.

Mera İzmir Sahnesi'nde ise Köy Tiyatrosu gösterileri, TED Koleji Doğadaki Canlıların Gölgelerini Oluşturma Atölyesi, Mine Pakkaner ve Amerikan Koleji Çocuk Kompost Atölyesi, Genç İzmir Pantomim, Deniz Yıldızı Sosyal Yardımlaşma Derneği Çim İnsan Atölyesi, Başka Bir Okul Mümkün Kooperatifi Orman Okulu Atölyesi, Prof. Dr. Derya Önder, Betül Kılınçlı ile İlköğretim Çocuklarında Slow Food Farkındalık Eğitimi, Kavonoz Ayı Etkinlikleri, Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği Atölyesi, Anahtar Kadın Tiyatrosu gösterisi yer alacak. Çocuk Mutfak Workshop Alanı'nda da çocuklar için "Geleceğin Şefleri" etkinlikleri ve "Adana Slow Food ile Çocuk Atölyesi" gerçekleştirilecek.

SİNEMA BURADA'DA GASTRONOMİ VE DOĞA TEMALI FİLMLER

Kültürpark'a eğlence, sanat ve neşe bu yıl bereketiyle geliyor. Sinema dünyasının vazgeçilmezi olan "Sinema Burada", Terra Madre Anadolu İzmir'e paralel olarak "Gastronomi ve Doğa Temalı" filmleriyle 3 – 11 Eylül arasında İzmir Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Sinemanın değerli örneklerinden oluşan Bal Ülkesi, Keçileri Kaçırdık, İnatçılar, Prenses Mononoke, Ulamış Köy Tiyatroları Belgeseli, Sideways, Moana, Bi Avuç Hayal, Toprağın Tuzu, Kabuğu Kırmak, Loraks ve Minari filmleri, sanatseverlerle buluşacak. Terra Madre Anadolu Lezzet Avı etkinliği de katılımcılarını "Hep birlikte iyi, temiz, adil gıda için bu lezzetin peşine düşme zamanı" mottosuyla lezzet yolculuğuna çıkaracak ve Slow Food hareketini yakından tanımalarını sağlayacak.

Ayrıca, İsveç Konsolosluğu & Çöpüne Sahip Çık Vakfı iş birliği ile Re - Waste Sergisi, Göztepe Rotary Kulübü ve IFOD iş birliği ile Terra Madre - Gerçek Gıda Geleceğimiz Sergisi, Fırat Karapınar - Kasım Demir iş birliği ile Salyangozun İzinde Sergisi, Beyza Durhan, Nadide Acar Karaca ile Kovan Sergisi, Lalehan Uysal ile Kurda Kuşa Aşa ve Göze Sergisi, Meyve Tabağı Sergisi, Ayfer Güleç ile Yerle Gök Arası Su Sergisi, Çömlekçi Ahmet Usta ile Menemen Toprak Sanatları Sergisi, Slowfood Trakya Hardaliye Sergisi ziyaretçileri ağırlayacak.

Bunların yanı sıra, kıyı balıkçılığı aktiviteleri, Kadifekale ve Darağaç'ta Kent Bostanı Akşamları, Yeşilova Höyüğü ve Klazomenai Gezi ile Köstem Zeytinyağı Müze Gezisi, müzik dinletileri, konserler, plastik sanatlar gösterileri düzenlenecek.