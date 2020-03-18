İZMİR Buca Belediyesi'nde personele koronavirüs önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İZMİR Buca Belediyesi'nde personele koronavirüs önlemi - Son Dakika

İZMİR Buca Belediyesi'nde personele koronavirüs önlemi

6 saat önce

Buca Belediyesi'nde personele koronavirüs önlemiBUCA Belediyesi, personel sağlığının korunması için alarma geçti.

Buca Belediyesi'nde personele koronavirüs önlemi

BUCA Belediyesi, personel sağlığının korunması için alarma geçti. Hizmet binasında alınan önlemlere ek olarak, öğle yemeklerine düzenleme getirildi. Tam sterilizasyonun sağlandığı yemekhanede yemek saati uzatılarak mesafeli oturma düzeni uygulaması başlatıldı.

Kent genelinde gece gündüz demeden dezenfekte çalışmalarını yürüterek halk sağlığı için tüm önlemleri alan Buca Belediyesi, personel sağlığı için de alarma geçti. Hizmet binası giriş çıkışlarında sağlık personeliyle ateş ölçümü yapılarak, hem Bucalıların hem de personelin sağlığının korunması için özel önlem alınırken, personelin ortak kullanım alanlarında da yeni düzenlemeler başlatıldı.

Personelin sağlıklı bir şekilde görevini yerine getirebilmesi için bir yandan tüm ortak kullanım alanları ilaçlanırken, bir yandan da yemekhanede yeni sisteme geçildi. Yemekhanedeki yoğunluğun önüne geçebilmek için 12.30-13.30 olan yemek saati 12.00-14.00 arasına çekilerek birimler arası koordinasyon sağlandı. Yemekhane personeli tarafından tamamen sterilize edilen tabldot, çatal, kaşık ve bardaklar, personele el değmeden hazırlanarak kullanımlarına sunuldu. Steril bir şekilde yemeklerini alan personel, sosyal güvenli mesafe kuralına uygun ve yan yana gelmeyecek şekilde oturma düzenine yönlendirildi. Personelden gelen yemek kapları ise tekrar dezenfekte edilerek sonraki kullanım için muhafaza edildi.

Öte yandan sosyal güvenli mesafenin kent genelinde sağlanabilmesi için billboard, afiş, sosyal medya ve telefon mesajıyla bilgilendirme yapıldı. Bina içerisinde vatandaşla iletişim halinde olan personele, farkındalık yaratabilmek için 'El sıkışma, öpüşme' yazılı rozetler takıldı. Tüm hemşerilerin tedbirli olmaları, temaslardan kaçınmaları için 'Bir bakış yeter sevgiyi göstermeye' sloganıyla kampanya başlatıldı.

PERSONEL SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZ

Çalışmalar hakkında konuşan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, personel sağlığının korunmasına özel önem gösterdiklerini söyledi. Kılıç, "Koronavirüs vakasının Türkiye'de çıkmasından önce aldığımız önlemleri arttırarak devam ettiriyoruz. Bucamızın her yerinde gece gündüz demeden dezenfekte çalışmamızı sürdürürken bir yandan da hemşerilerimizi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Belediyemizdeki yoğunluk nedeniyle her şeyden önemlisi beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın sağlığını korumaya özen gösteriyoruz. Hep birlikte bu süreci en iyi bir şekilde aşacağımıza inanıyoruz. Tüm hemşerilerimizi bu süreçte duyarlı olmaya, mümkün mertebede temastan ve toplu alanlara girmekten kaçınmaya davet ediyorum" diye konuştu.

İZMİR Buca Belediyesi'nde personele koronavirüs önlemi

Buca Belediyesi, Koronavirüs, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:57 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

4 bin işçi "korona virüse" karşı termal kamerayla kontrol edilerek fabrikaya alınıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti         
12:28
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti         
11:44
Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları         
11:32
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok         
11:20
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu         
10:20
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 18:30:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR Buca Belediyesi'nde personele koronavirüs önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]