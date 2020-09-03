İZMİR Buca'da 400 kilo kaçak et ve sakatat geçirildi - Son Dakika

Buca'da 400 kilo kaçak et ve sakatat geçirildi

İZMİR'in Buca ilçesinde, sağlıksız koşullarda kaçak kesim yapılarak piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 20 küçükbaş hayvan karkası ve sakatatı ele geçirildi. Ekipler, yaklaşık 400 kiloyu bulan hayvan eti ve sakatatlarını imha ederken; İşletme hakkında yasal işlem başlattı.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesinde faaliyet gösteren bir işletmede kaçak kesim yaptığını öğrenince harekete geçti. İşyerine operasyon yapan ekipler, 20 küçükbaş hayvan karkası ve sakatatları ele geçirdi. Ekipler, insan sağlığını hiçe sayarak mühürsüz, veteriner sağlık raporu ve dezenfekte belgesi olmadan kesim yapan işletme hakkında yasal işlem uyguladı. Ekipler, yaklaşık 400 kiloyu bulan hayvan eti ve sakatatı imha etti.