İZMİR Buca'da esnafın moloz tepkisi - Son Dakika

İZMİR Buca'da esnafın moloz tepkisi

Buca'da esnafın moloz tepkisiİZMİR'in Buca ilçesinde mobilyacıların yoğunluk bulunduğu Seyhan Mahallesi'nde yol kenarına atılan molozlar esnafı bıktırdı.

İZMİR Buca'da esnafın moloz tepkisi, System.String[]

Buca'da esnafın moloz tepkisi

İZMİR'in Buca ilçesinde mobilyacıların yoğunluk bulunduğu Seyhan Mahallesi'nde yol kenarına atılan molozlar esnafı bıktırdı. Kimliği belirsiz kişilerin molozları gece bölgeye bıraktığını, güvenlik kamerasının kaydettiğini belirten esnaf yetkililerin soruna çözüm bulmasını istedi.

Seyhan Mahallesi'ndeki bazı sokaklar, yol kenarına dökülen moloz yığınları nedeniyle çöplüğe döndü. Beton ve kiremit gibi atıkların yanı sıra karton, gıda ve plastik atıkları da kötü görüntüyü artırdı. Yaklaşık 3 yıldır bu sorunu yaşadıklarını söyleyen esnaf, her gece birkaç kişinin alana kamyonetlerle gelerek moloz ve çöp bıraktığını anlattı. İş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, arkası molozla dolu, plakasız bir kamyonetin alana yaklaşarak, bütün çöpleri boşalttığı da görüldü. Esnaf, Buca Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne konuyu bildirmelerine rağmen sonuç alamadığını söyledi. Soruna çözüm bulunup moloz dökenlerin cezalandırılması istendi.

'ÜRÜNLERİMİZ TOZDAN KİRLENİYOR, ARAÇLARIMIZ ATIKLARDAN GEÇEMİYOR'

Mobilya firması sahibi Murat Uslu, "Yollar çöpler nedeniyle kapalı. Muhtarımız bile illallah etti bu durumdan. Belediyeyi, her yeri arıyoruz. Kimse bir şey yapmıyor. Yapmaları gereken tek şey buraya 2 bekçi dikip molozları kim döküyorsa yakalamak. Kamera kayıtları da var. Plakasız araçlarla gelip çöpleri döküyorlar. Haftada 1-2 kere belediye, araç gönderiyor buraya ve temizleniyor. Haftada bir de yangın çıkıyor. Biz burada mobilyacılık yapıyoruz. Ürünlerimiz toz nedeniyle kirleniyor. Araçlarımız yolu kapatan atıklar nedeniyle geçemiyor. Uzun zamandır burası böyle. Moloz dökülmesine engel olunmalı. Dökenlere ceza yazılsa bir daha yapamazlar" dedi.

'ESNAFA BIÇAK VE SİLAH ÇEKTİLER'

Bir diğer esnaf Orçun Hepkafadar ise, bazı kişilerin kamera çekmesin diye yönünü değiştirdiğini belirtip yaşanan bazı olayları şu sözlerle anlattı:

"Çöp döken kişileri birkaç esnaf görmüş. Durdurduklarında o kişiler esnafa bıçak ve silah çekmiş. Burası kamu bölgesi olduğu için biz bu kişilerle başa çıkamayız. Bu belediyelerin işi. Bir ara çok uğraştık. Yangınlar çıktı, duvarlarımız yandı. Tabelamız değişti. 3-4 kişinin arabası yandı. Buca Belediyesi temizliyor ama temizlendiği günün gecesinde arkadaşlar gelip yine döküyor"

'TEMİZLİYORLAR AMA ÖNLEM ALMIYORLAR'

Mobilya dükkanında çalışan Serdar Yadigar, "Daha önceleri daha ufak çöpler atılıyordu. Belediyenin koyduğu konteynerler esnafa yetmiyordu. Çöpler sağa sola taşıyordu. Buraya dadanan bir arkadaş her gün sokak içinden sokak dışına moloz bırakmaya başladı. Bizi tehdit eden bir görüntü oluşmaya başladı. Daha önce ufak tefek yangınlar çıktı. Otoparkımız yandı, girişteki tente yandı. Belediyeye görüntü gönderdik, CİMER'e yazdık. Temizliyorlar ama sonrasının önlemini almıyorlar" dedi.

'UTANÇ VERİCİ BİR MANZARA'

Önlem alınmadığını söyleyen Gökhan Hepkafadar ise, "Bazen plakaları görüp söylüyoruz. Gece sabaha karşı 4-5 gibi atılıyor. İnşaatın bekçisini tehdit etmişler. Buraya zabıta, bekçi istiyoruz. Gece gündüz korunmasını istiyoruz. İzmir'imizin sanayisinin en güçlü olduğu yerde utanç verici bir manzarayla karşılaşıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlardan Nasip Uysal, "Belediyeler buraya kamera koyacaklarını söyledi ama sonuç yok. 3 farklı araç var. Bir tanesi sarı bir kamyon. Ben arabama 500 TL verip yeni lastik taktırdım. Fakat bu çöpler nedeniyle, lastikler yine mahvoldu. Ben de işçi emekçiyim. Koca hafta çalıştığım parayı lastik taktırmak için harcayacağım" dedi.

Murat Erat, Seyhan, İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 10:22 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Buca'da esnafın moloz tepkisi - Son Dakika

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