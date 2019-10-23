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Son Dakika Güncel İzmir buca'da megafonlu seyyara suçüstü

İzmir buca'da megafonlu seyyara suçüstü

53 dakika önce

Buca'da megafonlu seyyara suçüstüİzmir'in Buca ilçesinde anons cihazlarıyla mahallelerde gezen ve gürültü kirliliği yaratan seyyar satıcılara Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından suçüstü yapılarak cezai işlem uygulandı.

Buca'da megafonlu seyyara suçüstü

İzmir'in Buca ilçesinde anons cihazlarıyla mahallelerde gezen ve gürültü kirliliği yaratan seyyar satıcılara Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından suçüstü yapılarak cezai işlem uygulandı.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gürültü kirliliğiyle mücadele kapsamında vatandaşların şikayeti üzerine son zamanlarda sayıları artan gezici seyyar satıcılar için harekete geçti. Zabıta ekipleri, saat ayrımı gözetmeksizin anons cihazlarıyla Buca sokaklarında gürültü kirliliğine neden olan işportacılara müdahale etti. Kontrol rotası çıkaran ekipler, konuyla ilgili devriye ekibi oluşturdu. Çıkarılan rotada özellikle okul, kreş, hastane gibi yerlerin çevresine önem verildi. Genellikle kamyonet ve minibüs tipi araçların içinde kurulan megafon veya ses düzeneğiyle gece gündüz anons yaparak çevreyi rahatsız eden satıcıları yakalamak için ekipler, beş farklı koldan Buca sokaklarında devriye gezdi. Yapılan devriye sırasında hurdacı, manav ve balıkçıların yoğunlukta olduğu seyyar satıcılara suçüstü yapıldı. Mahalle aralarında satışlarını yapan seyyar araçlara müdahale eden ekipler, araçlarda kurulu olan ses sistemlerine el koyarak cezai işlem uyguladı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca'nın tüm mahallelerinde gürültü kirliliğine engel olabilmek için çalışmaların aralıksız süreceğini vurgulayarak Bebeğini uyutan, hastası olan ya da huzurla evinde oturmak isteyen insanların haklarını gasp edenlere göz açtırmayacağız dedi.

İzmir buca'da megafonlu seyyara suçüstü

Zabıta, İzmir, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:44 Kaynak: DHA
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