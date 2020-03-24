İZMİR Buca'da merdiven altı dezenfektan ve maskelere el konuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İZMİR Buca'da merdiven altı dezenfektan ve maskelere el konuldu - Son Dakika

İZMİR Buca'da merdiven altı dezenfektan ve maskelere el konuldu

6 saat önce

Buca'da merdiven altı dezenfektan ve maskelere el konulduİZMİR'in Buca ilçesinde; 'merdiven altı' olarak tabir edilen izinsiz olarak dezenfektan ve maske üretimi yapılan işyerleri zabıta ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi.

Buca'da merdiven altı dezenfektan ve maskelere el konuldu

İZMİR'in Buca ilçesinde; 'merdiven altı' olarak tabir edilen izinsiz olarak dezenfektan ve maske üretimi yapılan işyerleri zabıta ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Sağlık açısından oldukça zararlı olduğu belirlenen yüzlerce litre dezenfektan ile basit yöntemlerle hiçbir tıbbi standarda uymadan hazırlanan yüzlerce maskeye imha edilmek üzere el konuldu.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Buca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve polis ile birlikte koronavirüs denetimleri kapsamında, Buca'daki daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak tiner üretimi yapan bir işletmenin piyasadaki boşluktan yararlanarak dezenfektan ürettiği bir depoya ve standartlara aykırı maske üreten merdiven altı imalathanelerde denetim yapıldı. Sağlık Bakanlığı'nın izni olmadan üretim yaptıkları belirlenen işletmelerden ilk olarak Kaynaklar Mahallesi Olduruk mevkisindeki daha tiner üretimi yapan ancak ruhsatsız olduğu için kapatılan bir depoya baskın yapıldı. Burada koronavirüs salgını fırsat bilinerek üretilen kanserojen madde içeren ve cilt hastalıkları yapmaya neden olabilecek yüzlerce litre dezenfektana el kondu.

SAĞLIKSIZ MASKE İMALATHANESİ

İkinci denetim ise Göksu Mahallesi'nde, merdiven altı maske üretimi yapılan bir imalathaneye düzenlendi. Depoda, basit yöntemlerle hiçbir tıbbi standarda uymadan hazırlanan ve piyasaya sürülmek üzere imal edilen yüzlerce maskeye el konuldu.

İki işletme hakkında da Buca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından cezai işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. El konulan, insan sağlığını hiçe sayarak hazırlanan ürünlerin ise imha edileceği bildirildi.

İZMİR Buca'da merdiven altı dezenfektan ve maskelere el konuldu

Zabıta, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:43 Kaynak: DHA

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