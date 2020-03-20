İZMİR Buca'da merdiven altı hijyen imalathanesine suçüstü - Son Dakika

Buca'da merdiven altı hijyen imalathanesine suçüstü İZMİR'in Buca ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, koronavirüs nedeniyle talebin arttığı el sabunu, şampuan ve çamaşır suyu gibi temizlik ürünlerini sağlıksız ortamda üreten depoya baskın düzenledi. Baskında ele geçirilen malzemelere imha edilmek üzere el konuldu.

Ülke genelinde artan koronavirüs (Covid-19) vakalarının ardından virüsle mücadele etmek için tüm hijyen önlemlerini en üst düzeye çıkaran vatandaşlar, market raflarındaki kolonya, anti bakteriyel ürünler, kişisel bakım ürünleri ve temizlik ürünlerine akın etti. Bu ürünlerin denetimlerini arttıran Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Seyhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesi içerisinde hiçbir sağlık önlemi ve kimyasal test yapılmadan üretim yapıldığı belirlenen işyerine baskın yapıldı. İşletme içinde bulaşık deterjanından sıvı sabun, çamaşır deterjanları ve şampuan gibi vatandaşların en çok kullandığı temizlik ürünlerinin sağlıksız ortamda hazırlandığı tespit edildi. İşletmecinin, hiçbir sağlık onayı ve kalite belgesi olmadan imal ettiği yüzlerce ürünü, özellikle İzmir'in dezavantajlı bölgelerindeki market ve işletmelere piyasa değerinin altında sattığı ortaya çıktı. İşletme hakkında cezai işlem başlatılırken, Sağlık Bakanlığı yetkileri tarafından hazırlanan tutanakla tüm ürünlere imha edilmek üzere el konurken ruhsatsız işletme mühürlendi.