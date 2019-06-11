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İZMİR BUCA'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

2 saat önce

İZMİR'de, Buca ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kısa süreli sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı.

İZMİR'de, Buca ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kısa süreli sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı. Sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.
İzmir'in Buca ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçenin en işlek cadde ve sokaklarını su bastı. Kısa süren sağanak nedeniyle sürücüler ve yayalar zon anlar yaşadı.
İZMİR BUCA'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:19 Kaynak: DHA
Buca, İzmir, Güncel
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