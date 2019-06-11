İZMİR BUCA'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU
2 saat önce
İZMİR'de, Buca ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kısa süreli sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:19 Kaynak: DHA
İZMİR'de, Buca
ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kısa süreli sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı. Sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. İzmir
'in Buca ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçenin en işlek cadde ve sokaklarını su bastı. Kısa süren sağanak nedeniyle sürücüler ve yayalar zon anlar yaşadı.
Van'daki alabalık tesisleri yılda bin 800 ton alabalık üretimiyle bölge ekonomisine katkı sağlıyor
İki Türk'ün kurduğu iyzico 960 milyon liraya PayU'ya satıldı
Cani adam, tartışma yaşadığı ağabeyini başından vurarak öldürdü
Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına cevap verdi