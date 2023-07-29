Hipodromda işini yapan temizlik görevlisini tokatlayan şahıs için 5 yıl hapis talebi! Bakın hangi sözü tehdit sayıldı - Son Dakika
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Hipodromda işini yapan temizlik görevlisini tokatlayan şahıs için 5 yıl hapis talebi! Bakın hangi sözü tehdit sayıldı

29.07.2023 16:26

İzmir Buca'da bulunan TJK Şirinyer Hipodromu'nda at yarışlarının ardından görevini yapmakta olan temizlik işçicisi İrfan G.'ye tokat atan Melih D.'nin 5 yıla kadar hapsi istendi. iddianamede sanığın sinkaflı küfürlerle İrfan G.'nin şeref ve saygınlığını zedelediği, "Seninle görüşeceğiz" sözüyle de tehdit eyleminde bulunduğu yer aldı

İzmir Buca'da bulunan TJK Şirinyer Hipodromu'nda bir temizlik işçisine görevini yaptığı esnada tokat atıp hakaret savuran Melih D. hakkında 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

ELİYLE AĞZINI KAPATIP TOKAT ATTI

8 Ocak 2023 günü Buca ilçesinde bulunan Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Şirinyer Hipodromu'nda at yarışlarının ardından görevini yapmakta olan temizlik işçicisi İrfan G., isminin M.D. olduğu öğrenilen kişinin henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tokatlı saldırısına uğradı. Saldırıya ait görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Melih D.'nin İrfan G.'yi iteklediği, eliyle ağzını kapattığı ve ardından da tokat attığı anlar yer aldı.

Hipodromdaki tokatçıya 5 yıl hapis talebi! Bir sözü tehdit sayıldı

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Yaşanan olayın ardından yakınları, avukatı ve çalıştığı temizlik firmasının yetkilisi ile birlikte Buca Şirinyer Polis Merkezi Amirliği'ne giden İrfan G., saldırgandan şikayetçi oldu. Karakol çıkışında basın açıklaması yapan İrfan G., bu işi daha fazla uzatmak istemediğini ve şahıstan şikayetçi olduğunu söyledi. Gözaltına alınan Melih D., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hipodromdaki tokatçıya 5 yıl hapis talebi! Bir sözü tehdit sayıldı

"SENİNLE GÖRÜŞECEĞİZ" SÖZÜ TEHDİT SAYILDI

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede savcı, Melih D. hakkında 'basit yaralama', basit tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası talep etti. İzmir 49'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, kamera kayıtlarından da görüldüğü üzere sanığın, İrfan G.'ye tokat atmasıyla 'kasten yaralama' eylemini gerçekleştiğini, herkesin duyabileceği ortamda sanığın İrfan G.'nin şeref ve saygınlığını sinkaflı küfürlerle zedelediği, son olarak "Seninle görüşeceğiz" sözüyle de tehdit eylemini gerçekleştirdiğinden bahsedildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (4)
  • Resul Songül: Bu adama 5 yil az birde para cezasi yazilmali parada o işciye odemeli Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • serkan ipek: adalet sisteminde ciddi eksiklik var fakir olsa 40 yil rahat yerdi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Murat İlbaş: Adli kontrol ile serbest oldu güzel peki adamın yediği tokat saygısızlık itibar zedelemesi noldu şimdi adalet yerini buldumu? Vallahi adalet bu değil tamam adam öldürmedi ceza evi belki çok olur ama bunun maddi cezası olmalı ve ücret adama verilmeli özür babında nezaman adalet saglanacak bu ülkede Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Türkiye Jokey Kulübü, Şirinyer, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hipodromda işini yapan temizlik görevlisini tokatlayan şahıs için 5 yıl hapis talebi! Bakın hangi sözü tehdit sayıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hipodromda işini yapan temizlik görevlisini tokatlayan şahıs için 5 yıl hapis talebi! Bakın hangi sözü tehdit sayıldı - Son Dakika
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