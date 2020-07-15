İZMİR Buca metruk binadan kurtuldu: Mahalleli rahat bir nefes aldı - Son Dakika

Buca metruk binadan kurtuldu: Mahalleli rahat bir nefes aldı

İZMİR'in Buca ilçesinde uyuşturucu bağımlılarının mekanı haline gelen ve can güvenliğini tehlikeye atan metruk ev, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

DHA'nın gündeme getirdiği, Buca İnkılap Mahallesi 515 Sokak'ta madde bağımlıların mesken tuttuğu ve ve uzun süredir kullanılmadığı için çöplüğe dönen metruk bina Buca Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yıkıldı. Mahalle sakinleri, madde kullananlara ait şırınga, alkol şişelerinin de bulunduğu çöp eve dönen binanın yıkılmasıyla rahat bir nefes aldı. İçine atılan çöpler nedeniyle ortaya çıkan görüntü kirliliği ve kötü koku da binanın yıkılmasıyla son buldu. Mahalle sakinleri tarafından binanın kimliği bilinmeyen kişilerce kullanılması nedeniyle çocuklarının da güvende olmadığını ifade ederek yıkılmasını talep etmişti. Belediye ekipleri binanın yıkım işlemi gerçekleştirerek sorunu çözdü. Buca Belediyesi ekipleri, vatandaşların bildirmesi halinde ilçe genelinde amacı dışında kullanılan metruk binalarda gerekli incelemeler yapıldıktan sonra işlem yapılabileceğini söyledi.