İZMİR Buse'nin mezarına arkadaşlarından mektup - Son Dakika

Buse'nin mezarına arkadaşlarından mektup

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde emekli astsubay babasının beylik tabancasıyla intihar eden 15 yaşındaki Buse Melisa K.'nin (Kılıç) mezarına arkadaşları duygu ve düşüncelerini yazdıkları mektup bıraktı.

Cumhuriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Buse Melisa K., balkona çıktı. Emekli astsubay babası Özay K.'nin (49) beylik tabancasını başına dayayarak ateşledi. Silah sesine uyananların ağır yaralı halde bulduğu Buse Melisa K., ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buse Melisa K.'nin intihardan önce babası Özay K. ile tartıştığı öğrenildi. Olaydan sonra emniyete götürülerek ifadesi alınan baba Özay K.'nin ifadesinde, "Sosyal medyada çok karamsar şarkılar dinliyordu. Ağabeyi gibi üniversiteyi kazanmasını istiyordum. Bu yüzden derslerine çalışmasını söyledim. 'Mart ayından beri hiç dersleri takip etmiyor muydun?' dedim. Kızımı severdim. Aramızda problem yoktu. Sosyal medyada yazılanlara çok üzüldüm" dediği öğrenildi. İşlemleri sonrası 'intihara sürükleme' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen baba Özay K., serbest bırakıldı. Buse Melisa K.'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemler sonrası yakınlarına teslim edildi. Ödemiş'e getirilen Buse Melisa K.'nın naaşı, kabristanda kılınan cenaze namazının ardından Ahrandı Mezarlığı'na defnedildi.

Buse Melisa K.'nın arkadaşları bugün mezarını ziyaret etti. Gençler kabristana, duygu ve düşüncelerini yazdıkları mektup bıraktı.