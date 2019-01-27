Son Dakika Haberleri: İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Belli Oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Belli Oldu

10 dakika önce

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Belli Oldu, System.String[]
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. Tunç Soyer, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak MYK toplantısında onaylandı. Saat 15.00'te gerçekleşecek olan Parti Meclisinde Soyer'in ismi sunulacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:16 Kaynak: İHA

Merkez Yürütme Kurulu, Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir, Güncel
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