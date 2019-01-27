İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Belli Oldu
10 dakika önce
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu.
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. Tunç Soyer, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak MYK toplantısında onaylandı. Saat 15.00'te gerçekleşecek olan Parti Meclisinde Soyer'in ismi sunulacak.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:16 Kaynak: İHA
CHP'de İzmir Adayı Olarak Tunç Soyer'in İsmi MYK'ya Sunuldu
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