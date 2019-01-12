Son Dakika Haberleri: İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin Açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin Açıklaması

54 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin açıklaması(Tür: Yurt)

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin Açıklaması, System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin açıklaması

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:58 Kaynak: DHA

İzmir, belediye başkan adayı, Güncel
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