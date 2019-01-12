İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin Açıklaması
54 dakika önce
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin açıklaması(Tür: Yurt)
İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin açıklaması
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:58 Kaynak: DHA
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