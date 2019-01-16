Son Dakika Haberleri: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla Yaptığı...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla Yaptığı...

55 dakika önce

IHAAW133025-SIY/16-01-2019- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmeyle ilgili, "Sayın Genel Başkanımızla bugün yaptığım ve gayet olumlu geçen görüşmede, kaygılarımı açıkça ifade ettim.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla Yaptığı..., System.String[]
IHAAW133025-SIY/16-01-2019

- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmeyle ilgili, "Sayın Genel Başkanımızla bugün yaptığım ve gayet olumlu geçen görüşmede, kaygılarımı açıkça ifade ettim. Her zaman söylediğim gibi, önce devletim ve milletim, sonra partim için çalıştım. Hiçbir zaman gizli ajandam olmadı. Hiçbir zaman kişisel menfaat ve ikbal peşinde koşmadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını sürdürdüğü en büyük kent olan İzmir'de ortaya çıkan bu tablonun, adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı Genel Başkanımızla paylaştım" dedi. 16.01.2019 13: 30: 25 TSI
NNNN - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:36 Kaynak: İHA

Politika
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