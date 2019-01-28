Son Dakika Haberleri: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Açıklaması

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Tüm Cumhuriyet Halk Partililer, hiçbir ayrı gayrıya girmeden adaylarımızın arkasında kenetlenmelidir.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Açıklaması, System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Tüm Cumhuriyet Halk Partililer, hiçbir ayrı gayrıya girmeden adaylarımızın arkasında kenetlenmelidir." ifadesini kullandı.

Kocaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, parti içerisinde aday belirleme süreci öncesinde yaşanan demokratik mücadelenin bugünden itibaren sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

31 Mart seçimlerinin hayırlı olmasını dileyen Kocaoğlu, şunları kaydetti:

"Başta Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Tunç Soyer olmak üzere tüm belediye başkan adaylarımızla durup dinlenmeden çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam etmeli ve partimizin bayrağını yukarı, daha yukarı taşımalıyız. Fikir ayrılıkları, farklı aday adaylarının arkasında saf tutma durumu artık bitmiştir. Tüm Cumhuriyet Halk Partililer, hiçbir ayrı gayrıya girmeden adaylarımızın arkasında kenetlenmelidir. Bize yakışan budur. Parti terbiyesi de zaten bunu gerektirir. Biz şahsi ikbali için değil, ülkesi, milleti ve partisi için yanıp tutuşan insanlarız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:06 Kaynak: AA

İzmir, Aziz Kocaoğlu, Politika
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