İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı İzmir-Denizli Kıyaslaması Yaptı

Tarımsal ve sanayi gelirlerindeki, Gayri Safi Milli Hasıla'daki, Kişi başına düşen gelirdeki artışlar.. 2004-2017 döneminde bunların hepsine birden baktığımızda, İzmir'in Denizli ile arasındaki farkın İzmir lehine giderek büyüdüğünü görüyoruz. Ama iki kenti kıyaslarken, asıl bakılması gereken başka bir şey var: 2004-2017 döneminde İzmir'den Ankara'ya toplam 429 milyar lira gönderilmiş, geriye ise sadece 105 milyar lira dönmüştür.Yani gönderdiği her 4 liradan ancak 1 lirasını geri almıştır. Dolayısıyla İzmir, kamu gelirlerine net 323 milyar lira katkıda bulunmuştur. Denizli'den ise aynı dönemde, Ankara'ya toplam 16 milyar lira gönderilmiş, geriye ise 20 milyar lira dönmüştür. Yani Denizli, Ankara'ya gönderdiği her 80 lira karşılığında geriye 100 lira almıştır. İzmir kamu gelirlerine 323 milyar lira katkı sağlarken, Denizli 4 milyar lira ilave kaynak kullanmıştır. Özeti şu: İzmir net kaynak üreten, Denizli ise net kaynak kullanan bir kenttir.İzmir, Ankara'ya ciddi miktarda kaynak göndermesine rağmen, ekonomideki büyümesini başarıyla sürdürmüştür. Şimdi soruyorum Sayın Aday'a: Beceriksiz olan kimdir?"