İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer 1 yılını değerlendirdi - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer 1 yılını değerlendirdi

29.12.2020 17:51
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer 1 yılını değerlendirdi, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Ocak'tan itibaren üç ay ticari işletmelerden katı atık bertaraf bedeli tahsil etmeyeceklerini, esnafın su bedellerinde yüzde 50 indirim uygulayacaklarını bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Ocak'tan itibaren üç ay ticari işletmelerden katı atık bertaraf bedeli tahsil etmeyeceklerini, esnafın su bedellerinde yüzde 50 indirim uygulayacaklarını bildirdi.

Soyer, görevdeki 1 yılını İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen'in moderatörlüğünü yaptığı çevrimiçi toplantıda değerlendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinde yeni açıklanan asgari ücretin altında alan çalışanın bulunmadığını belirten Soyer, giydirilmiş rakamlarla ortalamanın 4 bin liranın üzerine olduğunu ifade etti.

Esnafın pandemi nedeniyle zor bir dönem geçirdiğini anımsatan Soyer, "Esnafımız, ticari işletmesi olan vatandaşımız için 1 Ocak'tan itibaren katı atık bertaraf bedelini 3 ay boyunca tahsil etmeyeceğiz. İlçe belediyelerimiz de benzer bir uygulamayı yaparlar dilerim. Esnaf arkadaşlarımızın 3 ay boyunca su bedellerinde yüzde 50 indirim yapacağız." dedi.

Soyer daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İnciraltı tarım alanına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilçe belediye başkanının bir araya gelip çalışma yaptıklarını belirten Soyer kendilerinden de istenen görüşü bildirdiklerini, bakanlıktan bir dönüş beklediklerini, sağlık turizmi ağırlıklı olarak tarımı koruyarak bölgenin doğal yapısına sahip çıkarak sorunu çözüme kavuşturmayı istediklerini söyledi.

Depreme dayanıklı binalar için Dünya Bankası ile görüşme

Kentsel dönüşümü öncelikli mesele olarak gördüklerini dile getiren Soyer, "Ege Mahallesinde uzun yıllardır bekleyen dönüşümü başlattık. Bin konutluk dönüşüm başladı. Örnekköy'de de yer tespiti yaptık ve çalışmalar başladı. Örnekköy üçüncü ve dördüncü etaplarıyla bin konut ve 50 işyeri ile ilgili kentsel dönüşüm sözleşmesini yaptık. İzmir'deki tüm yapıları inceleyeceğimizi söyledik. Bu konuyla ilgili Dünya Bankasıyla görüşüyoruz. İzmir'de depreme dayanıklı, güçlendirilmiş binaların yapılabilmesi için Dünya Bankası'yla yaptığımız görüşmeden olumlu dönüşü bekliyoruz." diye konuştu.

Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesinin iki aydır bina sorunu yaşadığını, buna rağmen 2021 yılı bütçesinde yüzde 42'lik payı yatırımlar için ayırdıklarını belirtti.

Kendisine yönelik eleştiriler

AK Partiler'in kendisini HDP'ye yakın olmakla eleştirdiğine ilişkin bir soru üzerine Soyer, "Herkesin belediye başkanıyım. Hangi siyasal partiye oy verdiğini, hangi siyasal inançta olduğunu kimseye sormadım. İzmir'de yaşayan herkesi kucaklayacak, herkese aynı mesafede duracak belediye başkanlığı yapmaya çalışıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği rotada yürüyerek belediye başkanlığı yapmaya çalışıyorum." dedi.

Soyer, kendisine yönelik eleştirilerle ilgili de "Baktığınızda incir çekirdeğini doldurmayacak eleştiriler. Performans ve icraat üzerinden yapılan eleştiriler değil kişiselleşmiş ve bel altı seviyesinde yapılacak tartışmalar. Üzüyor. Etten kemikteniz ama sebebini anlayınca üzüntü hafifliyor. Siyasetin sığ seviyelerinden gelen saldırılar olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yeni bina için araştırmalarımız devam ediyor"

İzmir Büyükşehir Belediye binasının akıbetine yönelik ise Soyer, "Güçlendirme yapılsaydı bu binanın maliyeti ne olacaktı, yeni bir bina yapmanın maliyeti ne olacak araştırması yapacağız. İki maliyeti karşılaştıracağız. Yeni bina için de araştırmalarımız devam ediyor." dedi.

Soyer Sayıştay raporlarında Hilton Oteli'nin zararına ilişkin ise şunları söyledi:

"Sayıştay raporu tespit var ancak burada şu kadar yıllık ortaya çıkan zarar konusunda belki de önce o sözleşmeyi yapan iradeyi ortaya koymak lazım. Yapılan sözleşmenin kamuyu ne kadar koruyup korumadığına bakmak lazım. Eğer Hilton konusunda bir sorumlu aranıyorsa buradan başlayıp tespit yapmak lazım. Hilton Oteli büyük hissedarlarıyla mutabık kalarak deprem sürecinde de odaları kullanma hakkını kullanarak uyumlu bir çalışma sürdürüyoruz. Diliyorum ki bu çalışma sonrasında bina, yine beş yıldızlı bir otele kavuşarak bu anlamda hizmet etmeye devam edecek."

Soyer trafik sorununa ilişkin ise 2021 yılının en çok ulaşım yatırımlarının yapıldığı yıl olarak planlandığını da sözlerine ekledi.

Tunç Soyer, Dikmen, İzmir, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer 1 yılını değerlendirdi - Son Dakika


Son Dakika

Acı haberler peş peşe geldi! İki kardeş, 13 gün arayla koronavirüse yenik düştü Toprağa verdikleri cenazenin anneleri olmadığını öğrenen aile şoke oldu Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı Menemenspor, teknik direktörlük için Ümit Karan'la anlaştı 2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu, Seray Sever'in makyajsız halini paylaştı
Aylin Sözer'i öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! İtirafındaki detaylar kan dondurdu Aylin Sözer'i öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! İtirafındaki detaylar kan dondurdu         
18:17
Yurt dışından getirilen cep telefonları için harç tutarı 2 bin 6 lira oldu Yurt dışından getirilen cep telefonları için harç tutarı 2 bin 6 lira oldu         
17:54
Son Dakika! Aylin Sözer cinayeti sonrası Bakan Selçuk'tan açıklama: Dava sürecinin yakın takipçisi olacağız Son Dakika! Aylin Sözer cinayeti sonrası Bakan Selçuk'tan açıklama: Dava sürecinin yakın takipçisi olacağız         
17:15
Bulgarlar Edirne'ye stok akını yaptı, adım atacak yer kalmadı Bulgarlar Edirne'ye stok akını yaptı, adım atacak yer kalmadı         
16:43
Bodrum'a yılbaşı akını, 170 binlik nüfus 900 bine fırladı Bodrum'a yılbaşı akını, 170 binlik nüfus 900 bine fırladı         
16:23
Yakılarak öldürülen Aylin Sözer'in geçen yıl katıldığı TV programında toplumsal şiddetle ilgili söyledikleri gündem oldu Yakılarak öldürülen Aylin Sözer'in geçen yıl katıldığı TV programında toplumsal şiddetle ilgili söyledikleri gündem oldu         
16:04
Son Dakika! Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı Son Dakika! Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı         
15:31
Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı         
14:47
Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti         
14:18
Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı         
14:15
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık         
14:03
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu         
10:04
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 18:42:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer 1 yılını değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei