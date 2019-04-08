İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Mazbatasını Aldı (2)

TUNÇ SOYER GÖREVİ TESLİM ALDIİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, mazbatasını aldıktan sonra Büyükşehir Belediyesine geldi.

TUNÇ SOYER GÖREVİ TESLİM ALDI



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, mazbatasını aldıktan sonra Büyükşehir Belediyesine geldi. Soyer'i burada yüzlerce kişi karşıladı. Belediye binasında yapılan devir teslim töreninin dışardakiler tarafından rahatlıkla izlenmesi için led ekranlar kuruldu. Soyer'in gelişi sırasında İzmir Marşı çalındı. Görevi devretmek için bekleyen Büyükşehir Belediyesinin önceki Başkanı Aziz Kocaoğlu, bu sırada kent sakinleriyle vedalaştı. Aziz Kocaoğlu, eşi Türkegül Kocaoğlu ile birlikte Tunç Soyer'i kapıda karşıladı. Soyer'i bekleyen bazı kişiler, üzerinde 'Aşkla İzmir, aşkla Gültepe, arka sıradakiler' yazılı pankartlar açtı. Tunç Soyer, eşi Neptün ve kızı Duygu Soyer ile birlikte belediyeye geldi.



CHP İl Başkanı Deniz Yücel, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ile CHP'li belediye başkanlarının da yer aldığı devir teslim töreninde konuşan Aziz Kocaoğlu, 15 yıl İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığını, yaklaşık 5 yıldır en büyük hedefinin bayrağı CHP'li bir arkadaşına teslim etmek olduğunu belirterek, "Başarılı bir seçim geçirdik. 2004- 2009'da aday gösteren Genel Başkanımız Deniz Baykal ve MYK üyelerine, 2014 yılında Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki genel merkezimize beni aday gösterdikleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Partiler aday gösteriyor ama asıl sizi başkan yapan İzmirli hemşehrilerin oylarıdır. Bornova ve İzmir'de beni teveccüh edip başkan seçtikleri için ben ve ailem İzmirlilere minnettar kalacağız. Her şeyin bir sonu olduğu gibi seçilmişliğin ve belediye başkanlığının da sonu var" dedi.



'KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM'



Türkegül Kocaoğlu da çocuklar, kadınlar ve yaşlılar için yaptıklarını hatırlatarak, "Ben de karınca kararınca bu ülkeye olan borcumuz nedeniyle elimden geleni yapmaya çalıştım. Çocuk kadın ve yaşlılar için projeler yaptım. 15 yıl boyunca benimle aynı kaderi paylaşan başkan eşleriyle birlikte oldum. Kocaman bir ailem olduk" diye konuştu.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise kendisini çok şanslı hissettiğini vurgulayarak, "15 yıl İzmir'de büyük bir onurla ve büyük bir başarıyla belediye başkanlığı yapan Aziz Başkanımızın ardından bu görevi devralacak olduğum için şanslıyım. İzmir asla Aziz Başkanı ve yaptıklarını unutmayacak. Kendisinden müsterih olmasını rica ediyorum. Onun bayrağını asla aşağı indirmeyeceğiz. Bulunduğu yerden daha yukarı taşımak için canla başla çalışacağız. Huzurlu bir gelecek diliyorum. Başımız sıkıştığında her zaman yanınıza geleceğiz" dedi.



Soyer ve Kocaoğlu, devir teslim töreninin ardından Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda belediye çalışanları ile bir araya geldi. Kocaoğlu, burada yaptığı konuşmada görev süresi boyunca hayata geçirdiği projelere değindi. Soyer de sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir açıdan bakarsanız işim çok kolay, diğer açıdan çok zor. 15 yıl boyunca büyük başarıyla ve onurla, örnek kimliğiyle çok başarılı işlere imza atan Aziz Kocaoğlu'nun arkasından görevi devralacak olmam, onun belediyede bıraktığı verilerle yola çıkacak olmam kolaylık. Hiçbir büyükşehirde olmayan bir avans ve avantajla yola çıkıyorum. Zorluklar ise onun yükselttiği bayrağı aşağıya indirmemek gibi bir sorumluluk var. Bunun gereğini yapmak kolay değil. Türkiye'de bir değişim başladı. Bunun öncüsü olmak durumundayız. Türkiye'de, 'asla değişmeyecek' dediğimiz iktidar 1 Nisan itibarıyla değişmeye başladı. 15 yıl önce onlara iktidarın kapılarını açan yerel çalışmaları olduğu gibi Türkiye'de başka bir şey gelişmeye başladı. Bu iktidarın değişmesinin mümkün olduğu Türkiye'de anlaşılmaya başlandı. Türkiye yerelden değişmeye başlayacak. Bugün bize düşen demokrasiye sımsıkı sahip çıkmaktır. Bizim Atatürk'ün soylu hatırasına buradan sahip çıkarak onu yüz yıla taşımanın gururunu yaşayacağız. Cumhuriyetin yüzüncü yılında o koltukta oturuyor olmanın gururunu taşıyor olacağız. 150 yıllık belediye, 35'inci başkan olmanın gururunu yaşıyorum. Bu şehri gerçekten koruyarak geliştirmeye devem edeceğiz. Öncelikli olarak kenti koruyacağız, sonrasında büyüteceğiz. Bu kentin refahını büyüteceğiz. Bu da Aziz Başkanın söylediği gibi üretmekle olacak. Ayrıca bu refahın adil paylaşılmasını sağlamak olacak. Bunu tarımsal kalkınmanın başkenti olarak yapacağız. İzmir önümüzdeki yıllarda tüm Türkiye'de çok daha yakından izlenen, gıpta edilen ve takip edilen bir kent olacak. Canla başla, aşkla Aziz Başkanın bıraktığı yerden devam edeceğimize huzurlarınızda söz veriyorum. İzmir'de kimsenin başını öne eğdirmemek için canla başla, aşkla çalışacağız."



KOCAOĞLU KENDİ ARACI İLE BELEDİYEDEN AYRILDI



Devir teslim töreninin ardından Aziz Kocaoğlu, kendi aracının direksiyona geçti. Kocaoğlu, 15 yıl görev yaptığı belediyeden, eşi Türkegül Kocaoğlu ile birlikte alkışlar arasında ayrıldı.



ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK KOYDU



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer görevi devraldıktan sonra Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Soyer, "Ata'mın huzurunda söz vermek istiyorum. Bundan 100 yıl önce Hasan Tahsin ilk kurşunu bu topraklarda sıktı. Dünyanın emperyalizme karşı zaferlerinden biri bu topraklarda kazanıldı. Dolayısıyla buradan Ata'ma, atalarımıza, dedelerimize, ninelerimize söz vermek istiyorum. Bu tarihi günde bu sorumluluğu üstlenen biri olarak açtıkları yoldan asla ayrılmayacağım. Onların asil mücadelesine saygılı olmak için sonuna kadar mücadele edeceğim. Demokrasiden asla kopmayacağım ve İzmir Türkiye'ye öncülük etmeye devam edecek" dedi.



DÜNYA ROMANLAR GÜNÜ VURGUSU



Tunç Soyer, konuşmasında bugünün Dünya Romanlar Günü olduğuna da dikkat çekerek, şunları söyledi:



"Romanlar eşit haklara sahip olduğunu dünyaya duyurmaya çalışıyorlar. Bugünden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi bir belediye, ana olarak tüm vatandaşlarını aynı şefkatle kucaklayacak. Elbette Roman vatandaşları bugüne kadar esirgenen şefkati gösterecektir. Roman vatandaşlara sahip çıkacağız. Biz Millet İttifakı olarak 31 Mart'ta demokrasi dersi verdik. CHP- İYİ Parti hormonik değil tamamen organik bir büyümeydi. Birleşe birleşe kazandık ve kazanmaya devam edeceğiz. Türkiye 1 Nisan'dan itibaren bir değişimi başlattı. Türkiye, 'asla gitmeyecek' denilen iktidarın gitmesinin mümkün olduğunu gördü. Türkiye bunun yerelden başlayacağını gördü. Şimdi Türkiye'nin belediye başkanları bir araya gelerek Atatürk'ün koyduğu muasır medeniyetler seviyesine ülkeyi çıkaracağız. Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler göreceğiz."



Umut KARAKOYUN/İZMİR,





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