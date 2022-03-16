İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'den Buca metrosu ihalesi açıklaması Açıklaması - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca metrosu yapım ihalesiyle ilgili İzmir 4. İdare Mahkemesinin ihaleyi değil ihaleye ilişkin verdikleri kararı iptal ettiğini belirterek, bu mahkeme kararının iptali için Danıştaya dava açacaklarını belirtti.

Soyer, İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı açılış töreni sonrası gazetecilerin, kamuoyunda "Buca metrosu projesi" olarak bilinen "İzmir Hafif Raylı Sistemi 5. Aşama Üçyol-Buca Hattı Yapım İşi" ihalesine ilişkin İzmir 4. İdare Mahkemesinin verdiği kararla ilgili sorularını yanıtladı.

Mahkeme kararına ilişkin kamuoyunda yanlış algılamanın bulunduğunu, projenin yapım ihalesinin yürürlükte olduğunu, iptal kararının ihale sonucuyla ilgili olduğunu söyleyen Soyer, şöyle konuştu:

"Metro ihalesi iptal edilmedi, aynen geçerliliğini koruyarak devam ediyor. Mahkeme kararında, 'daha düşük fiyat veren sorgulamasında eksik bilgi topladığımız' iddiası vardı, onun gereğini yerine getirecek, bununla ilgili Danıştaya mahkeme kararının iptaliyle ilgili dava açacağız. Bu durum, Buca metrosunun önüne bir engel değil, ihale aynen devam edecek. Taş çatlasın belki 1 ay 2 ay gecikme yaşanabilir ama hepsi bu. Süreçle ilgili herhangi bir sıkıntı yok."

"Uluslararası mevzuat uygulandı"

Projenin uluslararası finansmanla yapılması nedeniyle ihalenin de uluslararası mevzuata göre yapıldığını bildiren Soyer, ihalede Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) prosedürlerinin gereğini yaptıklarını ifade etti.

İhale mevzuatında yer alan "en düşük fiyat sorgulamasını" yaptıklarını, verilen teklifte birçok imalatın işçiliğinin sıfır gösterildiğini gördüklerini dile getiren Soyer, "İdare bütün bunlardan kuşku duyduğu için en düşük fiyatı verene vermeyebilir. Nitekim biz de böyle yaptık." diye konuştu.

İhale ve işlemin iptal süreci

İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 5. aşamasını oluşturan Üçyol İstasyonu- Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek Buca Metrosu için eylül ayında düzenlenen ihaleyi en düşük ikinci teklifi veren şirket kazanmış, hattın temeli 14 Şubat 2021'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla atılmıştı.

İzmir 4. İdare Mahkemesi, ihalede en düşük teklifi veren ortaklığın itirazı üzerine dün ihaleye ilişkin kararı iptal etmişti.