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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Gediz Nehri'ndeki kirliliği önleme eylem planını açıkladı - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Gediz Nehri'ndeki kirliliği önleme eylem planını açıkladı

17.07.2021 21:12
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Gediz Nehri'ndeki kirliliği önleme eylem planını açıkladı, System.String[]

Ege Belediyeler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Körfezi'ne akan Gediz Nehri'ndeki kirliliğe karşı alınacak önlemlere ilişkin eylem planını açıkladı.

Ege Belediyeler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Körfezi'ne akan Gediz Nehri'ndeki kirliliğe karşı alınacak önlemlere ilişkin eylem planını açıkladı.

Soyer, nehirdeki kirliliğe dikkati çekmek için "Temiz Gediz Temiz Körfez" sloganıyla Gediz'in doğduğu Murat Dağı'ndan başladığı havza turunu, İzmir'e döküldüğü Foça eski Gediz yatağında sonlandırdı.

Burada düzenlenen etkinlikte konuşan Soyer, Gediz Nehri'nin Türkiye tarımının yüzde 10'unu üreten bir bölgeyi suladığını belirterek, nehri temizlemek ve kirletilmesini engellemek için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Soyer, 12 başlıkta alınması gereken önlemleri sıralayarak, Murat Dağı, Milli Park ve Gediz Deltası'nın UNESCO dünya doğal mirası ilan edilmesi gerektiğini ifade etti.

Havzanın en temel kirlilik kaynaklarından biri olan Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nde arıtmanın derhal yapılması gerektiğini anlatan Soyer, şunları kaydetti:

"Gördes'teki nikel madeni ile Murat Dağı'ndaki madenlerin faaliyetleri derhal durdurulmalı. Gediz Havzası, madenciliğe, kum ocaklarına, taş ocaklarına kapatılmalı. Havzadaki tüm köy yerleşimleri için paket arıtma tesisleri yapılmalı. Havzadaki tüm kaçak kuyular Devlet Su İşlerince kontrol altına alınmalı. Tarımda havza ölçeğinde ürün planlaması yapılmalı. Su tüketmeyen tarımsal ürünler teşvik edilmeli. Havzada salma sulamaya son verilerek, damlama sulama tekniklerine geçiş tamamlanmalı. Demirköprü Barajı'nın 100 bin dekar sulama alanı kapalı sisteme geçirilmeli. Havzadaki tüm arıtma tesisleri eksiksiz işletilmeli, mevzuat gereği arıtma yapması gereken tüm tesisler yüzde yüz denetlenmeli."

Mevcut arıtma sistemlerinin çalışıp çalışmadığının tespit edilmesini isteyen Soyer, şöyle devam etti:

"Salihli OSB gibi arıtması efektif çalışan tesisler için elektrik tamamen ücretsiz olmalı. Gediz Nehri ve kolları boyunca söğüt gibi temizleyici bitkilerin gelişmesine olanak verecek alanlar oluşturulmalı. Gediz Havzası'ndaki düzensiz katı atık sahalarının tümü rehabilite edilmeli. Havzadaki tüm jeotermal sondajların deşarjları kontrol altına alınmalı, etkin bir denetim yapılmalı, reenjeksiyon kuyuları doğru çalıştırılmayan ve yapılmayan tüm işletmeler derhal kapatılmalıdır. Tarım alanlarında jeotermal sondajlara izin verilmemeli."

Soyer, Gediz'in en kirli kollarından Alaşehir Çayı'nı temizlemek amacıyla bölgede paket arıtma tesisi yapacaklarını dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Gediz Nehri'ndeki kirliliği önleme eylem planını açıkladı

Gediz Nehri, Tunç Soyer, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Gediz Nehri'ndeki kirliliği önleme eylem planını açıkladı - Son Dakika


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