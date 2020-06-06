İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: "İzmir turizminin anayasasını yazdık" - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: "İzmir turizminin anayasasını yazdık"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin çevrim içi "Yeni Normalleşme Sürecinde İzmir Turizmi" toplantısında İzmir turizminin yeni yol haritasını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin çevrim içi "Yeni Normalleşme Sürecinde İzmir Turizmi" toplantısında İzmir turizminin yeni yol haritasını açıkladı. Turizm faaliyetlerini tüm yıla yayacaklarını söyleyen Soyer, "İzmir turizminin anayasasını yazdık" dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) çevrim içi "Yeni Normalleşme Sürecinde İzmir Turizmi" başlıklı toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer turizm acenteleriyle bir araya geldi. Başkan Tunç Soyer toplantıda İzmir turizminin yol haritasını açıklarken "İzmir Vakfı'nın koordinasyonu, belediyemiz ve İZKA'nın desteğiyle tamamladığımız İzmir'in yeni turizm ve tanıtım stratejisiyle İzmir turizminin anayasasını yazdık. Stratejimizde önümüzdeki beş yıl boyunca İzmir turizmi için yapacağımız her şey tanımlı. Turizm yol haritamızda, İzmir'in tüm turizm destinasyonları var. Bu kapsamda İzmir'in turizm alanlarındaki tüm etkinlikler için 12 aylık bir plan hazırlıyoruz" dedi.

Visit İzmir uygulaması sonbaharda kullanıma açılacak

İzmir'deki tüm destinasyonları birbirine sistemli bir şekilde bağlayarak erişilebilir kılmak için "çığır açıcı bir hazırlık" içinde olduklarını dile getiren Başkan Soyer, "İzmir'in tüm kültür, tarih, gastronomi, kırsal ve doğa destinasyonlarını 'İzMiras Rotaları' adıyla birbirine bağlıyoruz. Bu destinasyonlarla ilgili bilgilere Visit İzmir mobil uygulaması üzerinden rahatça ulaşılabilecek. İzmir'e gelen herkes ve İzmirliler bu mobil uygulama sayesinde, her bir alan hakkında detaylı bilgilere kolayca erişebilecek. Bu çalışmanın da yüzde 70'i tamamlandı ve önümüzdeki sonbaharda kullanıma açılacak. Pandemi sebebiyle sekteye uğrayan direkt uçuşlar ve kruvaziyerler yoluyla İzmir'e doğrudan erişimi artıran çalışmalarımız da yeniden yoğunlaştı. Bu konudaki tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İzmir için yeni bir görsel kimlik çalışmasını tamamladık" şeklinde konuştu.

İzmir ve Midilli Adası arasında feribot seferleri başlıyor

İzmir ile Midilli arasındaki feribot seferlerine de değinen Başkan Soyer, "Şu an için seferlerin 24 Temmuz'da başlaması planlanıyor ama değişiklik olabilir. İlk etapta haftada iki gün olarak yani cumartesi ve pazar çalışacak" ifadelerini kullandı.

"Koruma amaçlı imar planı çalışması yapıyoruz"

Başkan Soyer toplantıda turizmcilerin sorularını da yanıtladı. TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer'in "Kültürpark'ı İzmir turizmine nasıl kazandıracaksınız?" sorusu üzerine Başkan Soyer şunları söyledi: "Biz Kültürpark'ı bir yandan şehrin en güzel yeşil alanı olarak korumaya devam edeceğiz, bir yandan da burada halk okulu kavramının içini dolduracağız. Bu konuda meslek odaları ile birlikte çalışıyoruz. Koruma amaçlı imar planı çalışması yapıyoruz. Kimsenin itiraz etmeyeceği, mutabakatla şekillenen bir tablonun ortaya çıkması için böyle bir süreç takip ediyoruz. Kısa sürede tamamlanacak. İzmir'in tamamının kabulleneceği ve bundan büyük bir memnuniyet duyacağı çalışmayı başlatacağız."

İki büyük festival yapılacak

İzmir'de Deniz Festivali ve Sokak Festivali olmak üzere iki festivalin daha düzenleneceğini belirten Başkan Soyer, Agora kazı alanı hakkında da konuştu. Başkan Soyer, "Agora'nın daha fazla ön plana çıkması için bölgede çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Kamulaştırmalar sürüyor. Agora'nın daha fazla görünürlüğünü ortaya çıkacak bir çalışma. Ayrıca kent turizmine daha fazla katılmasını sağlayacak bir adım olacak" dedi.

"Kadifekale'de artık güvenlik sorunu yaşanmayacak"

Kadifekale'de güvenliğin nasıl sağlanacağı sorusuna ise Soyer şöyle yanıt verdi:

Biz orada bir süredir başlattığımız pazar çalışması ve kurduğumuz kadın kooperatifleriyle aslında bir çok şeyi değiştirdik. Biraz zaman alan bir değişim ama artık hazırız. Orada bir güvenlik sorunu olmayacak, çok net söylüyorum. İzmir'in herhangi bir yerinden farklı bir tablo olmayacak. İnsanların para kazanmasını mümkün hale getirecek çalışmalar sürdürüyoruz. İnsanlar para kazanmaya başladığında oradaki hayat iyileşecek, kolaylaşacak." - İZMİR

Tunç Soyer, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 02:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: 'İzmir turizminin anayasasını yazdık' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok 2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar         
14:32
Karanlığın Kraliçesi lakaplı ünlü model Nyakim Gatwech üstsüz pozuyla nefes kesti Karanlığın Kraliçesi lakaplı ünlü model Nyakim Gatwech üstsüz pozuyla nefes kesti         
14:20
Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu         
14:06
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti         
14:02
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü         
13:54
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi         
13:49
Koca'nın mektubu, uluslararası bilim insanlarına geri adım attırdı! Tartışma yaratan ilaçla ilgili makale geri çekildi Koca'nın mektubu, uluslararası bilim insanlarına geri adım attırdı! Tartışma yaratan ilaçla ilgili makale geri çekildi         
13:47
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü         
13:32
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira         
12:59
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar         
12:51
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti         
12:33
Son dakika: Libya Ordusu, Son dakika: Libya Ordusu, "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattı         
12:25
İşte Benim Stilim'in Barbie'si Sima Şerafettinova'nın son halini görenler tanıyamadı İşte Benim Stilim'in Barbie'si Sima Şerafettinova'nın son halini görenler tanıyamadı         
12:08
7 ilimizde baş gösteren ve 2 kişiyi öldüren KKKA hastalığının arkasından da Kovid-19 çıktı 7 ilimizde baş gösteren ve 2 kişiyi öldüren KKKA hastalığının arkasından da Kovid-19 çıktı         
11:58
Hırsızlar, kendilerini yakalatan muhtarın arabasını kundakladı Hırsızlar, kendilerini yakalatan muhtarın arabasını kundakladı         
11:42
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı         
11:37
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı         
11:32
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı         
11:32
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü         
11:28
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok         
11:17
İspanya'da görülen 2 metrelik dev yılan panik yarattı İspanya'da görülen 2 metrelik dev yılan panik yarattı         
11:01
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak 2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak         
10:58
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi         
10:50
Yarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladı Yarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladı         
10:48
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi         
10:35
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı         
10:32
Malatyalı hoca, canlı yayında Malatyalı hoca, canlı yayında "Allah 'ol' der oluverir" dediği sırada sallanmaya başladı         
10:28
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar         
10:20
Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı         
10:19
Anneanne, dedektif gibi araştırma yapıp ikinci kez kaybolan torununun izini buldu Anneanne, dedektif gibi araştırma yapıp ikinci kez kaybolan torununun izini buldu         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2020 14:45:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: "İzmir turizminin anayasasını yazdık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]