İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Mardin'de - Son Dakika

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Mardinliler Federasyonu'nun (İMAF) davetiyle geldiği Mardin'i gezdi, esnafı ziyaret etti.

Mardin'e gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İMAF Başkanı Ahmet Tunç ve CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan ile kentin tarihi, turistik mekanlarını ziyaret etti. Esnafla da bir araya gelen Soyer, daha sonra bir restoranda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu.