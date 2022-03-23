İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Mardin'de - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Mardin'de

23.03.2022 16:53
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Mardin'de

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Mardinliler Federasyonu'nun (İMAF) davetiyle geldiği Mardin'i gezdi, esnafı ziyaret etti.

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Mardinliler Federasyonu'nun (İMAF) davetiyle geldiği Mardin'i gezdi, esnafı ziyaret etti.

Mardin'e gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İMAF Başkanı Ahmet Tunç ve CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan ile kentin tarihi, turistik mekanlarını ziyaret etti. Esnafla da bir araya gelen Soyer, daha sonra bir restoranda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu.

Kadim kültürlerin beşiği Mardin'de olmanın heyecanını yaşadığını belirten Başkan Tunç Soyer, şunları söyledi: "İzmir'de hakikaten çok güçlü bir Mardin ekibi var, çok sayıda Mardinli hemşerimiz var. İzmir'de çok uyum içinde hep birlikte yaşıyoruz. İzmir'i İzmir yapan unsurlardan biri de Mardin ve Mardinliler'dir. Dolayısıyla da Mardinliler'i hep çok yakın hissetmiştik ama bugün buraya gelince, bunun ne kadar güçlü bir kökten beslendiğini de görmüş olduk. Mardin, Türkiye'nin en kadim, en güzel coğrafyalarından biri ve en kadim kültürüne ev sahipliği yapan bir şehir. Burada, Mardinli kardeşlerimizle buluşuyor olmaktan oldukça mutluyum."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Mardin'de
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Mardin'de
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Mardin'de
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Mardin'de
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Mardin'de
YORUMLAR
500
Maratonİzmir için geri sayım başladı Maratonİzmir için geri sayım başladı Başkan Akın, Tunç Soyer ile buluştu Başkan Akın, Tunç Soyer ile buluştu

Ahmet Tunç, Tunç Soyer, Mardin, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Mardin'de - Son Dakika


Son Dakika
16:51 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO, Ukrayna'ya barış gücü göndermeyecek
16:41 Fatih Terim günler sonra konuştu! Portekiz maçı için dikkat çeken açıklama yaptı: İtiraf etmeliyim, üzgünüm
16:37 Nureddin Nebati görevden alınacak mı? Yerine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geleceği iddiasına net yanıt geldi
16:35 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? İnegöl fethinin kapısı açılacak mı?
16:31 Belarus'un Putin'e destek vermek için savaşa dahil olacağı iddia edildi! Bazı Ukraynalı diplomatlardan ülkeyi terk etmeleri istendi
16:25 Yaptırımlarda sıra Putin'in sevgilisine geldi! Sınır dışı edilmesi için 63 bin imza toplandı
16:23 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Derin ölecek mi?
16:17 CHP'li Gürer'den ramazan kolisi tepkisi: 2018'de bir ramazan kolisi 49 liraydı, bugün 169 lira
16:08 Son Dakika: İstanbul'da ulaşıma zam yapılmayacak! Sunulan teklif reddedildi!
16:05 Ömür Gedik'in, kırmızı et yorumu tepki topladı: Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 17:00:30. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Mardin'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement