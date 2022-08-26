Tunç Soyer'den 'Asbestli Gemi' Açıklaması: "Bugün, İzmir'in Çifte Bayramı; Kutlu Olsun" - Son Dakika
Üye Girişi

Tunç Soyer'den 'Asbestli Gemi' Açıklaması: "Bugün, İzmir'in Çifte Bayramı; Kutlu Olsun"

26.08.2022 20:02
Tunç Soyer'den 'Asbestli Gemi' Açıklaması: "Bugün, İzmir'in Çifte Bayramı; Kutlu Olsun"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "Asbestli gemi Sao Paulo'nun Türk kara sularına girmesine izin verilmeyecektir" açıklamasını değerlendirdi. Soyer, "Bugün, İzmir’in çifte bayramı; kutlu olsun. Büyük Taarruz'un 100. yılı ve ‘ölüm gemisi'nin geri gönderilişi bugün, 26 Ağustos’ta gerçekleşti" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "Asbestli gemi Sao Paulo'nun Türk kara sularına girmesine izin verilmeyecektir" açıklamasını değerlendirdi. Soyer, "Bugün, İzmir'in çifte bayramı; kutlu olsun. Büyük Taarruz'un 100. yılı ve 'ölüm gemisi'nin geri gönderilişi bugün, 26 Ağustos'ta gerçekleşti" dedi.

Tunç Soyer, Bakan Kurum'un asbestli gemi Sao Paulo'nun Türk kara sularına girmesine izin verilmeyeceğini duyurmasının ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün, İzmir'in çifte bayramı; kutlu olsun. Büyük Taarruz'un 100. yılı ve 'ölüm gemisi'nin geri gönderilişi bugün, 26 Ağustos'ta gerçekleşti. Zehir yüklü, asbestli gemi NAE Sao Paulo'nun Aliağa'ya gelişine itiraz etmiş, 'İzmir dünyanın çöplüğü değildir, olmayacak' demiştik. Kamuoyu oluşturmamıza destek olan tüm paydaşlarımıza, tepkilerini kararlılıkla veren, tek yürek olup bizi yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza ve kararı alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

BAKAN KURUM ONAYIN İPTAL EDİLDİĞİ AÇIKLAMIŞTI

Brezilya donanmasına ait savaş gemisi NAE Sao Paulo'nun İzmir'in Ailağa ilçesinde sökülmesi için daha önce izin veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kamuoyundaki tepkiler üzerine geri adım atmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili bugün, "Tehlikeli Madde Envanter Raporu'nun Bakanlığımıza sunulmaması nedeniyle NAE Sao Paulo isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda, geminin Türk kara sularına girmesine izin verilmeyecektir" açıklamasını yapmıştı.

YORUMLAR
500
Zafer Yolu kafilesi Afyon'dan İzmir'e meşaleyle yola çıktı Zafer Yolu kafilesi Afyon'dan İzmir'e meşaleyle yola çıktı Başkan Soyer, Kocatepe'den İzmir'e taşınacak Türk bayrağını teslim etti Başkan Soyer, Kocatepe'den İzmir'e taşınacak Türk bayrağını teslim etti
Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Tunç Soyer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunç Soyer'den 'Asbestli Gemi' Açıklaması: 'Bugün, İzmir'in Çifte Bayramı; Kutlu Olsun' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
19:19 Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız'da teknik direktör Dejan Stankovic istifa etti!
18:03 Fenerbahçeli taraftarlar Dinamo Kiev eşleşmesinin ardından efsane dizi Ezel'den aynı sahneyi paylaşıyor
17:48 Brezilya'dan gelen ve İzmir'de sökülmesi planlanan asbestli geminin Türk kara sularına girişine izin verilmedi
17:42 Zafer Partisi lideri Özdağ'dan katıldığı cuma namazında hutbe okuyan imama Atatürk tepkisi: Rahmet okumayacak mıyız?
17:33 Umut Bozok, Galatasaray'a imza atmaya çok yakın! Menajeri Türkiye'ye geliyor
17:14 Şarkıcı Gülşen, tutuklama kararına itiraz ederek üst mahkemeye başvuruda bulundu
16:55 Antalya'da bir aile cep telefonuyla oynamaya dalan çocuklarını otobüste unuttu
16:47 İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuru! 18 yaşındaki genç sokak ortasında hayatını kaybetti
16:45 Efsane kaleci Volkan Demirel'in kura toplarıyla mücadelesi törene damga vurdu!
16:36 Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Yıldız Tilbe'den sıra dışı öneri: Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 20:05:19. #1.11#
SON DAKİKA: Tunç Soyer'den 'Asbestli Gemi' Açıklaması: "Bugün, İzmir'in Çifte Bayramı; Kutlu Olsun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement