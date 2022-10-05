Tunç Soyer'den 'Buca Cezaevi' Tepkisi: "Buca'nın Betona Değil Yeşil Alana İhtiyacı Var"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Buca Cezaevi arazisinin inşaata açılmaya çalışıldığını belirterek, "Yapmayın. Buca'nın betona değil yeşile ihtiyacı var" dedi.

Tunç Soyer, kentin nüfus yoğunluğu en yüksek ilçesi olan Buca'da şehir merkezinde kalması, bina yaşı ve ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle kapatılıp yıkılan Buca Cezaevi'nin arazisi ile ilgili bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"YAPMAYIN"

Cezaevi arazisinin yeşil alan olarak düzenlenmesi için daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na çağrı yapan Soyer, arazinin inşaata ayrılmaya çalışıldığını duyurdu. Soyer, şunları kaydetti:

"Buca Cezaevi'nin yıkımı tamamlandı. Mevcut planlardaki yeşil alan miktarının azaltılarak inşaata alan ayrılmaya çalışıldığını görüyoruz; yapmayın. İzmir'in en büyük ilçesi Buca'nın betona değil yeşile ihtiyacı var. Burasının yeşil alan olması için her türlü iş birliğine hazırız."

57 BİN 468 METREKARE

İzmir'de 1959 yılında açılan İzmir Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu (Buca Cezaevi), 30 Ekim İzmir depreminin ardından Adalet Bakanlığı tarafından kapatılmıştı. 57 bin 468 metrekarelik Buca Cezaevi, Yeşilçam sinemasında "Ben Doğarken Ölmüşüm" ile "Susuz Yaz" gibi filmlere de sahne olmuştu.