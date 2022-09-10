Tunç Soyer: "Hepimizin Tek Yürek Olduğu Bu Muhteşem Buluşmaya Kimse Gölge Düşüremez" - Son Dakika
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Tunç Soyer: "Hepimizin Tek Yürek Olduğu Bu Muhteşem Buluşmaya Kimse Gölge Düşüremez"

10.09.2022 17:01
Tunç Soyer: "Hepimizin Tek Yürek Olduğu Bu Muhteşem Buluşmaya Kimse Gölge Düşüremez"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarında yaptığı konuşmayı eleştiren AKP'lilere yanıt verdi. Soyer, "Hepimizin tek yürek olduğu bu muhteşem buluşmaya hiç kimse gölge düşüremez. Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının değil, bağımsızlığımız için göğsünü siper eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu uğurda canını feda eden atalarımızın izinden yürümeye devam edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarında yaptığı konuşmayı eleştiren AKP'lilere yanıt verdi. Soyer, "Hepimizin tek yürek olduğu bu muhteşem buluşmaya hiç kimse gölge düşüremez. Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının değil, bağımsızlığımız için göğsünü siper eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu uğurda canını feda eden atalarımızın izinden yürümeye devam edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gündoğdu Meydanı'nda dün Tarkan konseriyle zirve yapan İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerindeki konuşmasını eleştiren AKP'lilere yanıt verdi. Soyer sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İŞGALCİLERİN GEMİLERİYLE KAÇAN SARAY ERKANI"

"Sevgili İzmir. Dün akşam çok güzeldin! Hepimizin tek yürek olduğu bu muhteşem buluşmaya hiç kimse gölge düşüremez. Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının değil, bağımsızlığımız için göğsünü siper eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu uğurda canını feda eden atalarımızın izinden yürümeye devam edeceğiz."

Tunç Soyer'in dün akşamki "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar" açıklaması AKP yöneticileri tarafından eleştirilmişti.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Tunç Soyer, AK Parti, Saray, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunç Soyer: 'Hepimizin Tek Yürek Olduğu Bu Muhteşem Buluşmaya Kimse Gölge Düşüremez' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunç Soyer: "Hepimizin Tek Yürek Olduğu Bu Muhteşem Buluşmaya Kimse Gölge Düşüremez" - Son Dakika
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