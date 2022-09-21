Başkan Soyer, Acılı Aileyi Yalnız Bırakmadı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, önceki akşam trafik kazasında vefat eden güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'nın cenaze törenine katıldı. Başkan Soyer Onaylı'nın yakınlarına başsağlığı diledi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Konak Tramvayı'nın Köprü Durağı'nda çalışan güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'nın cenaze törenine katıldı. Başkan Tunç Soyer trafik kazasında vefat eden iki çocuk annesi Onaylı'nın yakınlarına başsağlığı diledi.
Onaylı'nın naaşı Konak Çinili Camii'ndeki ikindi namazının ardından Karşıyaka Örnekköy Mezarlığı'na defnedildi.
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