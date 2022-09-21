Başkan Soyer, Acılı Aileyi Yalnız Bırakmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Soyer, Acılı Aileyi Yalnız Bırakmadı

21.09.2022 20:46
Başkan Soyer, Acılı Aileyi Yalnız Bırakmadı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, önceki akşam trafik kazasında vefat eden güvenlik görevlisi Hülya Onaylı’nın cenaze törenine katıldı. Başkan Soyer Onaylı’nın yakınlarına başsağlığı diledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, önceki akşam trafik kazasında vefat eden güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'nın cenaze törenine katıldı. Başkan Soyer Onaylı'nın yakınlarına başsağlığı diledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Konak Tramvayı'nın Köprü Durağı'nda çalışan güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'nın cenaze törenine katıldı. Başkan Tunç Soyer trafik kazasında vefat eden iki çocuk annesi Onaylı'nın yakınlarına başsağlığı diledi.

Onaylı'nın naaşı Konak Çinili Camii'ndeki ikindi namazının ardından Karşıyaka Örnekköy Mezarlığı'na defnedildi.

YORUMLAR
500
MHP'li Osmanağaoğlu: 'Kapılar gazilerimize ve şehitlerimize kapatılıyorsa o makam işgal altında demektir' MHP'li Osmanağaoğlu: 'Kapılar gazilerimize ve şehitlerimize kapatılıyorsa o makam işgal altında demektir' İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı Envanteri Çalışmalarını Genişletiyor İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı Envanteri Çalışmalarını Genişletiyor
Kaynak: ANKA

Tunç Soyer, İzmir, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Soyer, Acılı Aileyi Yalnız Bırakmadı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
11:45 Enerji krizi İsveç'i vurdu! Kiliseler tek tek kapatılıyor
11:32 80 metre uzunluğundaki pervaneleri gören ilçe sakinleri şaşkına döndü
12:00 İngiltere Dışişleri Bakanı Türk basınına konuştu! Montrö açıklaması ses getirecek
11:12 Ataşehir'de sahte bilezik satmaya çalışan şahıs, suçüstü yakalandı! Kendisini, "sahte kelimesini anlamadım" diyerek savundu
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
10:58 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Shakira, Barcelona yıldızı Pique tarafından aldatılmıştı: Yataktan çıkmak istemediğim günler oldu
10:48 Dolar, rekor üstüne rekor kırıyor! Güne 18,36 seviyesinden işlem görerek başladı
10:40 İngiliz gazetesinden ilginç iddia: 6'lı masadaki iki lider gizlice görüşüyor
10:36 Kırmızı et ve süt fiyatlarında beklenen zam kapıda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 12:15:37. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Soyer, Acılı Aileyi Yalnız Bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement